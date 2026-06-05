促銷空窗期！電視面板6月報價持平

電視面板6月報價持平。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市調機構 TrendForce 發布最新面板報價調查指出，由於年中促銷備貨告一段落，而年底旺季拉貨尚未啟動，電視面板需求已出現放緩跡象。TrendForce 預估，6 月電視面板報價將全數持平；受此影響，顯示器面板要維持全面漲價的難度拉高，僅剩部分尺寸微幅調漲。

TrendForce 研究副總范博毓表示，隨著「618 購物節」與「世足賽」等促銷備貨步入尾聲，加上年底傳統旺季的拉貨動能尚未接棒，近期電視面板需求開始鬆動。多數面板廠已預先調整生產節奏與出貨安排，將產能更聚焦於大尺寸面板，以維持供需平衡。在調控策略下，預期 6 月電視面板價格將全面維持平盤。

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顯示器（Monitor）面板部分，進入 6 月後提前備貨的動能逐步轉弱，需求顯現下滑跡象。加上電視面板價格已率先止漲走平，面板廠雖有意力挺價格，但要在全尺寸產品複製過往的全面上漲格局，難度已大幅增加。目前預估，6 月僅 23.8 吋 FHD 上漲 0.2 美元、27 吋 FHD 上漲 0.1 美元，其餘尺寸與規格皆轉為持平。

至於筆電（NB）面板，伴隨 CPU 到貨緩解，品牌客戶對筆電面板的需求稍有增溫，使 6 月整體需求維持在穩定水準。然而，面板廠考量與品牌客戶的長期關係，同時擔憂下半年需求下滑的潛在風險，為了確保出貨動能穩定，對價格採取較為保守的策略。預估 6 月筆電面板價格仍將呈現全面持平的態勢。

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