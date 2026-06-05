鴻海5月營收創同期新高 AI助攻第二季展望上調

鴻海表示，雖然第二季進入ICT產業傳統淡季及新舊產品轉換期，但AI機櫃出貨仍將維持成長趨勢。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）5月營收8594.09億元，月增3.28%、年增39.57%，創歷年同期新高；今年前5個月營收累計為3兆8210.98億元、年增31.79%，同寫新猷。鴻海表示，雖然第二季進入ICT產業傳統淡季及新舊產品轉換期，但AI機櫃出貨仍將維持成長趨勢，以目前能見度來看，第二季營運表現將明顯優於原先預期的顯著季增水準。

鴻海指出，以5月各個產品類別的貢獻來看，最大成長動能仍來自AI相關業務，雲端網路產品受惠AI產品拉貨需求持續強勁，帶動年對年強勁成長；電腦終端產品則受新品拉貨帶動，較去年同期明顯成長；元件及其他產品則受惠主要業務相關零組件出貨增加與其他收入挹注，同樣繳出雙位數以上成長表現。

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若以累計前5月表現觀察，雲端網路產品仍是鴻海成長幅度最大的產品類別，主要受惠於AI產品拉貨需求持續推升出貨表現，成為今年營運成長最主要引擎；元件及其他產品與消費智能產品亦維持顯著成長，電腦終端產品則大致持平。

值得注意的是，鴻海此次再度強調AI機櫃成長動能，儘管第二季為傳統淡季，且主要產品進入新舊產品交替階段，但管理層仍強力看好AI伺服器與AI資料中心需求持續升溫，AI機櫃出貨仍可望維持成長，帶動第二季整體營運表現優於先前預估。

鴻海5月營收8594億元，不僅改寫歷年同期新高紀錄，也較去年同期的6157億元大幅成長近四成；前5月營收則首度突破3.8兆元大關。法人預期，隨著AI伺服器、AI機櫃及相關基礎設施需求持續擴大，下半年仍將是推升鴻海營運成長的重要動能。

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