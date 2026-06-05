不只台灣有份！傳輝達擬在韓設AI研發中心 劍指3產業

輝達執行長黃仁勳抵達南韓。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳5日抵達南韓，據悉此行除會見三星等南韓科技巨頭外，亦將焦點放在當地的AI及機器人新創團隊，布局物理AI生態系。最新消息指出，輝達已啟動在南韓設立「AI研發中心」的相關程序，並開始招募博士級研究人才，未來將聚焦機器人、自駕車及主權AI模型開發。韓媒稱，目前輝達的研發中心只在台灣、新加坡、英國等3至4個科技戰略據點，設置最高級別研發中心。

韓媒《Hank Yung》5日報導，輝達準備在南韓設立其最高層級的研發單位-「AI研發中心」。該公司於上月底開始招募負責實體AI（Physical AI）與基礎模型（Foundation Model）設計的博士級研究人才。此中心屬於輝達在全球少數據點設立的核心研發機構，主要負責與全球合作夥伴共同開發前沿技術。

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業界5日透露，輝達於上月底透過招募網站發布AI技術中心研究員職缺，徵求負責「實體AI」與「基礎模型建構」的研究人員。應徵者須具備相關領域博士學位及5年以上工作經驗，並優先考慮曾在國際頂尖學術會議發表論文者。

此次招募的人才將專責研究如何將輝達的模擬平台「Omniverse（Omniverse）」以及基於大型語言模型（LLM）的學習模型，導入實際機器人與自駕車系統中。其核心任務是將虛擬世界產生的訓練資料同步到真實硬體設備，打造能自主感知環境、判斷並行動的「自主大腦」。

此外，該團隊也將協助建構專為韓國語言、文化及產業需求打造的「主權AI（Sovereign AI）基礎模型」。

報導指，AI技術中心是輝達在全球僅於台灣、新加坡、英國等3至4個科技戰略據點設置的最高級別研發設施。總部將派遣博士級核心研究人員進駐，與政府、大學及企業共同開發基礎技術，並向國際學術期刊與會議投稿研究成果。

業界普遍認為，韓國現代汽車集團選定作為氫能與機器人產業基地的全羅北道「新萬金（Saemangeum）」最有可能成為AI技術中心的落腳地。原因在於，若能結合現代汽車推動的機器人與自動駕駛基礎建設，可望在製造數據蒐集與應用方面產生最大綜效。

事實上，輝達早在去年10月便與現代汽車集團及韓國政府簽署合作備忘錄（MOU），承諾供應5萬顆GPU，並推動AI技術中心的設立。

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