研華5月營收創單月次高 強化打造邊緣AI生態系

研華嵌入式事業群總經理張家豪昨日出席台北國際電腦展官方論壇，看好邊緣AI應用落地。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦大廠研華（2395）5月營收77.34億元，月減6.5%、年增32.1%，創單月次高；今年前5個月營收累計為363.89億元、年增23.99%。研華董事長劉克振日前在全球夥伴大會指出，集團透過全球生態系合作以建立更完整的邊緣AI產業鏈，進而串聯技術夥伴、開發者與產業客戶，打造可複製且具規模化的解決方案。

研華觀察，5月公司在中國的營收年增44%，南韓年增43%、新興市場年增38%、北美年增36%、台灣年增33%，歐洲與日本市場呈現個位數年增。各事業群表現而言，智能系統事業群 （iSystems） 年增39%，物聯網自動化事業群 （IAutomation） 年增33%；嵌入式事業群 （Embedded Sector） 年增20%，其中的嵌入式運算與周邊系統（EIoT）年增34%，應用電腦事業群（ACG）表現持平；智能服務事業群（iService）則表現衰退。

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從今年前5個月營收表現來看，台灣的貢獻年增62%、韓國年增47%、中國年增44%、北美年增24%、新興市場年增18%、歐洲年增16%，日本市場為個位數年增。各事業群表現方面，智能系統事業群、物聯網自動化事業群 分別年增28%與21%；智能服務事業群表現持平；嵌入式事業群 整體年增19%，其中的嵌入式運算與周邊系統、應用電腦事業群分別年增29%與6%。

研華嵌入式事業群總經理張家豪昨日在台北國際電腦展（Computex）官方論壇中分享AI從數位世界邁向實體產業現場的最新發展趨勢。並談到集團透過一致性的開發架構與生態系支援，希望協助客戶將 AI 應用從概念驗證階段，快速推進至可持續營運的大規模商業部署，攜手迎來邊緣AI的全面普及。

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