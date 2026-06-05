ASIC訂單放量出貨 創意5月營收年增達132.1％

創意總經理戴尚義。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕ASIC暨矽智財廠創意（3443）成功拿下Google CPU及大型CSP（雲端服務提供商）AI ASIC訂單，出貨持續放量，創意公告5月合併營收46.74億元，創歷史次高紀錄，月增8.8%，年增132.1%，累積今年前5月合併營收204.16億元，年增90.6%，創意已順利拿下Google下一代CPU訂單，加上中國、歐洲、北美客戶ADAS（自動駕駛輔助系統）專案陸續放量出貨，今年營運有望再創新高。

創意總經理戴尚義日前表示，相對於昂貴的通用 GPU，ASIC在推論端具備極高的能效比（Performance per Watt），出貨量成長率將超越GPU。Google研發的Gemini 3去年底發布後，多項基準測試超越了競爭對手，其核心關鍵在於Google自研的TPU具備極致能效比與成本紅利。創意也受益於這股浪潮，提供客戶CoWoS與Physical Design的專業支援，協助客戶開發AI加速晶片，預期在2奈米及奈米等先進製程專案帶動下，維持健康成長動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法