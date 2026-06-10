LTN經濟通》中資布局買無人島 日本如夢初醒？

過去外界所知的日本島嶼數量約為7000座，但隨著測量技術發展，2023年確認實際島嶼數為1萬4125座。示意圖。（歐新社資料照）

中國女子：「她買了1座沖繩的無人島」

〔財經頻道／綜合報導〕近年來，日本多座偏遠無人島陸續出現中國人購買的案例，特別是在部分島嶼距離自衛隊基地或美軍設施不遠的情況下，是否成為「國安破口」的討論迅速升溫。

2023年，1名30多歲的中國女子表示，「她買了1座沖繩的無人島」，並發布了影片，其中值得議題的是，這座無人島是僅距離沖繩美軍基地數10公里的屋那霸島，且據了解，購入者為中國系企業而非個人，島上26%土地屬村有地未被購入，但此事件仍引發安保與國土管理疑慮。

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當時就有媒體做相關報導，表示此島雖不是限制重要土地利用的對象區域，但若被轉賣給中國國企，那麼中國將獲得俯瞰沖繩島的戰略位置，而沖繩島上有駐日美軍基地。

有日本網友在社媒上表達不滿，認為這是「中國侵略沖繩的第一步」；亦有網友冀日本政府盡快修法，阻止或限制外國人購買本國土地。

2017年至2018年間，山口縣瀬戸內海的笠佐島（人口僅約7人），傳出有中國人購入部分土地，用於別墅或開發用途，但偏偏該島的位置非常重要，因鄰近駐日美軍岩國基地（約 20 公里）與海上自衛隊吳基地（約 50 公里），戰略位置極為敏感，因此引起居民不安討論，甚至發起「保島募資」希望購回土地。

此外，新冠疫情爆發前，有大量中國資本在日本北海道購買土地。直至日媒曝光2020年8月9月間，中資在鄰近北海道的水源地及九州自衛隊基地周邊地區收購土地，遂引起日本政府的警惕和日本社會輿論的廣泛關注。

近年來，日本多座偏遠無人島陸續出現中國人購買的案例。示意圖。（美聯社資料照）

日本有1萬3400座閒置島嶼

隨著類似案例接連曝光，中國資本購買日本土地與離島的議題，已逐漸從單純的房地產交易，延伸至國家安全與地緣政治層面。尤其部分交易地點鄰近自衛隊基地、美軍設施或重要水源地，更讓日本社會開始質疑，這些看似普通的土地買賣，是否可能對國家安全帶來潛在風險。

外界認為，這股購島熱潮背後所反映的，恐怕已不只是中國民間資本實力提升那麼單純。

對此，日本政府近期已開始對全國約1.3萬座無人島的所有權進行全面調查，目的在於釐清土地持有人背景與潛在的安全風險結構。

據悉，過去外界所知的日本島嶼數量約為7000座，但隨著測量技術發展，2023年確認實際島嶼數為1萬4125座。除本州、北海道、九州、四國、沖繩與本島這5座以外，其餘1萬4120座被歸類為「離島」，其中約690座是有人居住和作為領海、專屬經濟區（EEZ）基點的島嶼，由國家直接管理，其餘的1萬3400座不具經濟價值而被閒置。

過去這些離島因開發價值有限，多數長期處於閒置狀態，但近年隨著海外資本流入，日本逐漸意識到「土地雖荒，但地理位置可能極具戰略價值」。針對2023年沖繩無人島交易案，資深媒體人矢板明夫曾分析，相關事件可能涉及炒作知名度、藉機操作沖繩獨立議題，甚至被部分人士聯想到未來台海衝突時的戰略用途。雖然他認為後兩項說法缺乏具體證據，但也坦言，這正是許多日本主流意見最擔心的部分。

《金融時報》、《路透社》等外媒，在相關分析中指出，全球已進入「土地安全化」的新階段，不動產不再只是經濟資產，也逐漸成為國安政策的一部分。專家表示，中國在日本軍事設施等敏感地區周邊購地，早前已引起日本民眾關注，現加上該無人島事件，更令民眾擔憂日本國土悄然落入中共手中。

過去這些離島因開發價值有限，多數長期處於閒置狀態，但近年隨著海外資本流入，日本逐漸意識到「土地雖荒，但地理位置可能極具戰略價值」。示意圖。（歐新社資料照）

日本政府普查上萬座無人島

過去日本對離島交易採取相對開放態度，只要符合民法與登記程序，外國人購買土地並無明確限制。而過去針對中國人、甚至外國人買下能看到軍事基地的無人島，日本官員表示，並不適用以安全保障上的重要設施及國境離島為對象的《土地利用規制法》，但會持續關注後續發展。

但近年情勢已開始轉變。近期針對這是些問題，日本政府近期也開始對全國約上萬座無人島展開全面調查，希望釐清土地所有權結構與潛在安全風險。政府計劃先對邊境或軍事敏感地區的島嶼進行登記調查，確認實際所有者。優先調查對象包括島嶼密集的小笠原諸島、軍事要塞沖繩，與近期頻傳外國人買地消息的瀨戶內海地區。

另外，日本政府計劃將長期未登記繼承、無法確認所有關係的島嶼國有化。日本政府計畫利用衛星照片、航空雷達測量等，定期核實島上是否有人居住和活動，必要時也將進行實地調查。

值得注意的是，爭議的核心並非「無人島本身」，而是其與軍事設施的距離關係。在現代軍事體系中，沿海島嶼常被視為監控、通訊與預警的重要節點。即使島嶼本身無人居住，只要具備制高點或地理優勢，就可能被納入戰略評估範圍。

過去日本對離島交易採取相對開放態度。示意圖。（路透社資料照）

民間籲立法禁止中國人購地

日本「維吾爾人協會」會長伊力哈木（Ilham Mahmut）曾表示，在日本，大家都關注的是中國人購買水源地、和日本的自衛隊設施周邊的這些土地；還有一些就是被放棄的農田被中國公司買去做太陽光發電的設施。

他說，但是這次對日本人是很強烈的衝擊，無人島也成為中國人採購的對象，讓日本人的危機感又達到一個新的高度。將來中國可以不打仗，就把日本的領土完全買下來了。他更懷疑，中國資本海外購地的目的並不單純，因為他們似乎根本不在意商業利益，懷疑背後有中共當局之手，因此呼籲日本學習美國一些州份，立法阻止或限制中國人的購地行為。

伊力哈木也坦言：「有沒有中共的手？我們沒有確鑿的證據，但是也很難說這是一種個人的行為，在中共統治下的土地，它可以隨便進出，所以用這種方式買斷一個國家，這個可能性也不能說沒有。」

若單從交易本身來看，這只是一筆普通的不動產買賣，然而，但當這些土地恰巧位於軍事基地周邊、海上交通要道或重要水源地附近時，其意義恐怕已不再只是單純的土地交易，而是牽涉國家安全、地緣政治與戰略布局等更深層議題。這股購島與購地熱潮究竟只是民間投資，還是隱含更深層的戰略考量，值得後續持續觀察。

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