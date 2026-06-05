群光5月營收雙衰退 看好下半年營運可期

群光看好筆電升級需求將為公司注入長期的營運新動能，下半年成長可期。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子零組件廠群光電子（2385）於5月營收72.27億元，月減0.6%、年減11%，累計前5個月營收累計373.71億元、年減5.22%。管理層表示，由於AI PC規格大幅度提升，預期未來將全面導入更大瓦特數電源、LED背光鍵盤及高規格鏡頭模組，升級需求將為公司注入長期的營運新動能，下半年成長可期。

群光指出，受惠於客戶穩健拉貨，5月影像營收表現月增最為強勁，居三大產品線之冠，電源與鍵盤次之。因今年PC客戶出貨主力放在高階機種，商用機種出貨力道優於消費性機種，帶動5月份筆電相機模組營收持續成長。此外，經由AI賦能的智慧安防產品及智慧視訊會議系統，5月份表現亦相當亮眼，帶動整體影像營收向上走高。

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群光觀察，輝達攜手微軟推出「RTX Spark」筆電，執行長黃仁勳宣告 AI PC 新時代來臨。根據國際研調機構顧能（Gartner）最新預測，AI PC 正加速普及，2026年全球滲透率將突破五成（達54.7%），正式躍升為市場主流。群光深耕市場多年，憑藉與微軟的緊密合作關係，以及與各大PC品牌均為長期合作夥伴的優勢，未來將與客戶一同隨著AI PC市場爆發而強勁成長。

此外，群光今年強勢佈局「邊緣AI視覺（Edge AI Vision）」市場，範疇涵蓋智慧安防、智慧視訊、車隊管理與智慧穿戴四大領域，透過AI功能深度整合至全系列影像產品，以及結合「感測融合」技術，進而賦予影像產品對整體環境的精準判斷能力，除了符合客戶需求，更讓旗下的邊緣AI視覺影像產品，成為支持實體AI（Physical AI）落地的核心基礎。

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