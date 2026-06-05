小水力示範獎勵上路！新舊案場符合3方向 最高補助500萬

經濟部已正式公告實施「小水力發電示範獎勵辦法」，鼓勵業者兼顧地方共榮、生態保護及多元效益開發，單一案場獎勵金額以500萬元為上限。（記者林菁樺攝，宜蘭縣三星鄉安農溪小水力發電）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部推動小水力發電開發，6月3日已正式公告實施「小水力發電示範獎勵辦法」，能源署規劃以「公民參與、友善環境、複合利用」三大方向作為小水力示範獎勵重點，鼓勵業者兼顧地方共榮、生態保護及多元效益開發，並保留其他具示範價值項目納入獎勵，單一案場獎勵金額以500萬元為上限，且既有案場、新設案場均可申請。

能源署今（5）日表示，小水力發電示範獎勵辦法依再生能源發展條例第十一條第三項規定訂定，獎勵項目有公民參與、友善環境、複合利用等方向，並採取雙軌機制，包括「既有案場精進」及「新設案場完善」都能申請。

請繼續往下閱讀...

能源署公告，每案獎勵金額，以新臺幣500萬元為上限，且不得超過全案核定總經費50%，獎勵金分為兩期撥補，前期30%、後期為70%，已獲獎勵資格案場，不得重複申請獎勵；但申請案具國家能源及區域發展效益，且經主管機關同意者，不在此限。

能源署也補充，評選機制上，獎勵評分標準明確納入公民參與、友善環境及複合利用等要點，鼓勵申請者強化地方溝通、降低環境影響，並提升水利、能源與公共設施的多元利用，提升案場整體效益與社會接受度。

能源署進一步說明，雙軌示範獎勵機制將逐步建立一致化的審查原則與執行標準，作為後續政策精進與擴大推動的基礎，穩健我國小水力發電應用，促進再生能源多元發展，朝淨零排放目標邁進，為國家能源轉型注入新動能。經濟部盼透過本次「小水力發電示範獎勵辦法」公告，進一步提升示範案場的多元效能與可行性，開創綠能發展的新里程碑。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法