黃仁勳下一步不是晶片？南韓點火「這些飆股」洩輝達新野心

輝達執行長黃仁勳訪問南韓。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕去年輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪問南韓時，令當地的晶片製造商股價飆漲，三星電子與SK海力士成為最大受惠者。時隔8個月，黃仁勳本週再度造訪南韓，引發了機器人相關股票的上漲，由現代與LG搶走先前三星電子在黃仁勳南韓行的風頭，顯示市場追逐的對象已悄悄改變。

韓媒指出，LG電子股價連續2個交易日攻上漲停，斗山機器人股價飆升近50%，現代汽車則漲 近15%。相較之下，三星電子股價上漲17%、SK海力士僅上漲4%，資金明顯從AI晶片概念轉向機器人與實體AI（Physical AI）相關產業。

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分析人士指出，過去南韓主要是AI晶片與HBM記憶體供應鏈重鎮，如今則被視為輝達打造實體AI生態系的重要測試基地。市場認為，黃仁勳將南韓定位為輝達機器人生態系統關鍵支柱，而不僅僅是將其視為零件供應商。

韓媒指出，黃仁勳此次行程將聚焦機器人技術，業務涵蓋機器人、自動駕駛和工業數位孿生等。他將與南韓商界領袖舉行一系列會晤，包括SK集團董事長崔泰源、LG集團董事長具光模、現代汽車集團執行董事長鄭義宣，以及Naver創始人李海鎮。

對輝達而言，實現實體AI願景不只是開發軟體模型，更需要大量真實世界環境進行訓練與驗證。無論是機器人、智慧家電還是自動駕駛車輛，都必須在實際場域中運作，才能讓AI真正理解物理世界，南韓正好具備輝達最需要的條件。

業內人士指出，南韓最大的優勢在於其龐大的產業生態系統，這體現在其整合的供應鏈，從半導體、汽車、家電到機器人產業鏈高度整合，同時具備大規模量產能力，讓輝達能快速驗證AI模型並推向商業化。

輝達與南韓企業集團建立合作關係，即可觸及供應鏈中的多個環節，進而在硬體、零件、軟體和製造​​等領域創造合作機會。例如，LG集團透過LG電子、LG Innotek和LG能源解決方案等子公司，整合了機器人、感測和電池技術。

報導指出，在今年台北GTC 2026大會上，黃仁勳發表專為實體AI打造的開放式基礎模型Cosmos 3，這可整合文字、影像、影音、聲音及動作數據，協助機器人與自動駕駛系統理解真實世界環境。輝達宣稱，該平台能將原本需要數月的實體AI開發週期縮短至數天。

黃仁勳並特別點名三星電子、LG電子與斗山機器人等南韓企業正在利用該平台開發機器人應用。據悉，LG電子開發的家庭機器人CLOiD已採用輝達Jetson Thor晶片與Isaac機器人平台，並在GTC展示中亮相。

據悉，LG計畫自明年起擴大生產機器人關鍵零組件，包括致動器等核心設備，而輝達與斗山機器人合作開發智慧機器人系統，預計2027年開始商業化，人形機器人產品則有望於2028年問世。

值得注意的是，輝達與現代汽車集團的合作案，則被市場視為關鍵中的關鍵。據報導，現代不僅擁有機器人公司Boston Dynamics，還能為輝達提供大量真實道路數據與自動駕駛部署場景。分析人士認為，輝達雖然深耕自動駕駛技術多年，但若缺乏大量實際車輛數據，仍難以與Tesla競爭。

去年黃仁勳訪韓時，曾承諾向現代提供5萬顆Blackwell GPU，雙方並宣布將共同投資約30億美元，在南韓建立輝達AI中心及現代實體AI應用中心。市場預估，Boston Dynamics旗下Atlas人形機器人最快將於2028年導入現代工廠，初期年產能可達3萬台。

KB證券分析師Jeff Kim表示，南韓最大的優勢不只是單一企業，而是完整產業鏈整合能力。一旦與LG或現代等大型集團合作，輝達便能同時接觸機器人、感測器、電池、汽車、物流、軟體與雲端運算等多個環節，大幅加速實體AI落地。

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