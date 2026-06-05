群電5月營收年減10.2％ 看好6月業績呈現月增

群電看好客戶端仍積極追料，已持續協調供應鏈資源。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕群光電能（6412）公佈5月營收27.08億元，月增2.7%、年減10.2%，今年前5個月營收累計為131.27億元、年減9.1%。展望後市，管理層看好客戶端仍積極追料，已持續協調供應鏈資源，若後續缺料狀況逐步改善，先前遞延訂單恢復出貨，則有機會帶動6月營收表現較5月成長。

群光電能指出，受惠於中國618購物熱潮帶動電競筆電鋪貨需求，加上通訊電源拉貨動能持續升溫，5月份營收較上月呈現溫和成長。然而，客戶端關鍵半導體缺貨情況仍相當嚴峻，導致整體筆電電源出貨動能受到一定程度限制，部分訂單亦出現遞延情形。

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群光電能強調，公司持續布局中長期成長動能，在穩固既有核心產品線競爭力的同時，亦積極切入具成長潛力的新興應用市場，以降低對傳統PC市場的依賴。非AI領域方面，公司已逐步打入無人機、健康照護設備供應鏈，並成功拓展新遊戲機客戶，相關專案預期將自本季起陸續貢獻營收，有助公司拓展多元營收成長來源。

在AI相關布局方面，群光電能補充，公司除了持續布局資料中心電源產品，亦積極卡位邊緣AI應用商機。隨著AI PC滲透率持續提升，公司筆電電源將迎來規格升級潮，同步推升ASP並進一步優化產品組合；同時，公司亦積極攻入美系品牌客戶AI 伺服器供應鏈，相關產品已陸續進入送樣與測試階段，有望隨客戶專案推進逐步貢獻營收。

此外，受惠於AI應用帶動網通基礎建設升級趨勢，資料中心與交換器等應用對高功率、高效率通訊電源需求持續攀升。歷經多年產品驗證與嚴格考核，群光電能已成功躋身美系一線通訊電源客戶之策略供應商，並深度參與下一代主流機種之開發與導入，隨著相關專案於本季陸續邁入量產，管理層期待後續成長動能。

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