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嘉楠風華酒店開出發票千萬獎金 幸運兒是高球團球友

2026/06/05 13:58

嘉市「嘉楠風華酒店」開出統一發票千萬特獎，國稅局嘉市分局長李永聖（左二）來貼紅榜祝賀。（嘉楠風華酒店提供）嘉市「嘉楠風華酒店」開出統一發票千萬特獎，國稅局嘉市分局長李永聖（左二）來貼紅榜祝賀。（嘉楠風華酒店提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市「嘉楠風華酒店」開出今年3、4月份統一發票千萬元特獎，國稅局嘉市分局長李永聖特地到嘉楠風華貼紅榜祝賀。據了解，這名幸運兒是到酒店住房與高球擊球團的專案消費者，為嘉楠風華常客，當日擊球與住房花費6000多元，便幸運將千萬大獎抱回家。

李永聖表示，比較常看到便利商店、加油站等服務業開出統一發票千萬大獎，嘉楠風華開出千萬大獎令人感覺非常雀躍，來貼紅榜祝賀，同時也提醒消費者購物請記得索取統一發票。

財政部公布今年3、4月份統一發票中獎清冊，本期共有39名幸運兒抱回大獎，其中1000萬元特別獎開出20張，200萬元特獎開出19張。

嘉楠集團旅館事業總管理處總經理陳建昇說，嘉楠風華酒店深受全台旅客與高爾夫球友喜愛，這次開出統一發票千萬大獎為涵蓋住房與高球擊球的專案消費，恭喜這位幸運兒，也希望這份驚喜與好運，能延續給每一位來到嘉義造訪嘉楠風華的旅客。

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