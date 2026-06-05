畢業季王品「聚」開鍋 對中身分證1798送肉盤爽領海鮮

搶攻畢業季聚餐商機，王品集團旗下超人氣火鍋品牌皆祭出畢業季開鍋優惠。（王品提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕搶攻畢業季聚餐商機，王品（2727）集團旗下超人氣火鍋品牌「聚 日式火鍋」、「和涮」、「青花驕」以及「尬鍋」皆祭出畢業季開鍋優惠，即日起到6/30到「聚」用餐，身分證號碼有1、7、9、8任一碼，消費2客以上單人主餐，或是點1客以上雙人套餐，富士肉肉山直接免費端上桌。

「和牛涮」畢業季檔期從中午吃到晚都有優惠。優惠第一重：即日起到7/31，6人訂位就直接贈送時令海鮮2份，和牛吃到飽搭海鮮超享受。第二重：即日起到7/31，平日週一至週五下午2點至5點，消費458元或568元套餐，加碼贈送超人氣三溫糖炙燒和牛壽司或鯛魚燒1份。第三重：即日起至6/30，週一至週四晚上9點後進場，直接不限時吃鍋，能一路暢吃到凌晨2點。

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「青花驕」豪氣推出長達3個月優惠，讓畢業生暑假吃好吃滿。6/15-9/30，憑學生證內用且4人同行，品牌直接招待梅花豬。不論內用或外帶皆享青花驕無酒精啤酒買一送一；另外，加入品牌Line好友、輸入通關密語領券，內用消費滿2000元，還可獲得青紅贈菜青花椒冰淇淋或是口水雞贈菜1份。

「尬鍋」則推出打卡免費加菜好康，即日起至6月30日，來店消費任2客套餐，並在社群平台打卡，直接送上梅花豬1份，為畢業聚會增添飽足感。

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