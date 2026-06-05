阿公買給你！這7檔「傳家股」最適合送金孫 輝達入榜了

專家精選7檔兼具品牌影響力與長期成長潛力的企業，被視為最適合送給下一代的「傳家股」，輝達就是其中之一。（資料照，記者張嘉明攝）

〔財經頻道／綜合報導〕當孩子收到玩具、紅包時，快樂或許只維持幾天；若收到一檔優質股票，價值可能延續數十年。美國財經媒體指出，與其把錢花在短暫消費，不如透過投資教孩子認識理財與複利的力量。專家精選7檔兼具品牌影響力與長期成長潛力的企業，被視為最適合送給下一代的「傳家股」，甚至有機會成為孩子未來的第一桶金，輝達就是其中之一。

許多祖父母在孫輩生日、畢業或節慶時，總會煩惱該送什麼禮物最有意義。美國《Kiplinger》指出，與其送現金、玩具或電子產品，不如考慮送孩子股票。這不僅是一份禮物，更是一堂提早接觸理財與投資的課程。

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專家認為，股票最大的價值不在於短期獲利，而是讓孩子從小理解儲蓄、投資、股息、經濟循環以及「複利效應」的重要性。透過持有股票，孩子能觀察企業發展、股價變化，甚至與長輩一起討論市場動態，建立正確的財務觀念。

不過，文章也提醒，若單純希望靠選股打敗大盤，成功機率其實相當低。根據標普（S&P）統計，過去15年間，高達93%的美國主動式股票基金表現落後市場指數。換句話說，即便是專業投資經理人，多數也無法長期擊敗大盤。

美國亞利桑那州立大學金融學教授貝森賓德（Hendrik Bessembinder）研究發現，1990年至2020年間，超過55%的美國股票報酬甚至不如短期美國國庫券，而全球股市創造的龐大財富，幾乎都來自表現最好的2.4%股票。這也說明，想精準挑中超級飆股並不容易。

因此，文章建議若目的是教導孩子投資觀念，最好的方式其實是從指數化投資開始。例如追蹤標普500指數的ETF，能一次持有眾多大型企業股票，降低個股風險。

以歷史數據來看，只要投資組合年化報酬率達7.18%，資產大約每10年就能翻倍。而標普500指數過去10年、15年、20年甚至30年的實質年化報酬率，都超過7%，展現長期投資與複利累積的驚人力量。

如果仍希望送孩子個別股票作為禮物，專家建議選擇孩子熟悉、具有品牌影響力且財務穩健的企業。文章推薦的7檔股票包括：輝達、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）、華特迪士尼（The Walt Disney Company）、沃爾瑪（Walmart）以及麥當勞（McDonald's）。

這些企業不僅擁有全球知名品牌，也較容易引起孩子興趣。例如迪士尼與麥當勞幾乎是許多孩子成長過程中的共同記憶，而蘋果、微軟、亞馬遜及輝達則與現代科技生活息息相關。

專家最後強調，股票當然會有漲跌波動，但這正是投資的一部分。與其期待孩子收到股票後立刻大賺，不如把它視為一份長期禮物。當孩子透過時間見證資產成長，也許學到的理財觀念，遠比帳面上的獲利更加珍貴。

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