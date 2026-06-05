焦點股》艾姆勒跨足高功率散熱應用 股價逆勢亮燈漲停

艾姆勒（2241）佈局高階散熱應用，已經配合多家客戶進行產品開發、驗證與量產時程規劃逐步推進，今天股價逆勢亮燈漲停。（艾姆勒提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車散熱模組及零組件廠艾姆勒（2241）佈局高階散熱應用，已經配合多家客戶進行產品開發、驗證與量產時程規劃逐步推進，今天股價逆勢亮燈漲停，攻上35.4元，截至12:44分，成交量達3667張，掛漲停委買張數逾500張。

艾姆勒表示，全球產能方面，艾姆勒中國子公司已進入量產階段，並於去年第4季起穩定小幅獲利，目前已開始供應中國及歐洲客戶產品，有助於支援不同區域客戶的開發、驗證與量產需求。

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艾姆勒近年持續推動產品組合調整、供應鏈整合與製程改善，相關效益已逐步反映於營運表現，今年第1季毛利率則由5.29%成長至11.2%，每股虧損縮小至0.15元。

艾姆勒5月營收達6216 萬元，較去年同期成長 40.22%；累計1~5月營收達3.75億元，年增35.03%，單月營收已連續9個月呈現正成長。

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