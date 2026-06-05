外資匯出壓力湧現！新台幣跌破31.5元、韓元創17年新低

（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股連日創高後出現獲利了結賣壓，今早一度跳空重挫逾千點，但隨後低接買盤進場，跌點出現收斂。新台幣兌美元匯率同步上演震盪行情，早盤再度失守31.5元關卡，最低觸及31.511元，隨後跌幅收斂一度重返31.4元價位，惟外資熱錢匯出壓力不輕，中午收在31.5元、貶值4分，台北外匯經紀公司成交量達10億美元。

匯銀人士指出，以色列與黎巴嫩達成停火協議後，市場對中東局勢進一步降溫以及美伊重啟談判的期待升溫，避險需求略為降溫，美元指數自高檔回落，不過，市場對中東局勢能否真正降溫仍持觀望態度。

請繼續往下閱讀...

且前一日外資大舉賣超台股逾700億元，加上今日台股開低，外資資金持續流出，新台幣面臨貶值壓力。後續市場除了持續關注美伊談判進展外，也聚焦今晚將公布的美國5月非農就業報告，結果將牽動聯準會降息預期與美元後續走勢。

觀察主要亞幣表現，韓元走勢最為疲弱。韓元兌美元匯率繼昨日失守1540後，今日續貶，已創下2009年金融海嘯以來新低。日圓兌美元匯率則持續在159附近震盪整理。

匯銀人士分析，近期韓元重貶主要受到外資撤離韓股、避險資金回流美元，以及市場擔憂中東局勢衝擊亞洲經濟前景等因素影響。繼日本官方出手干預匯價後，目前市場也在觀察韓國央行動作，台灣央行則維持雙向調節策略，穩定匯市。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法