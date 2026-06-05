景氣回溫？商研院示警︰批發零售獨強、服務業復甦不均

商研院董事長許添財。（資料照，記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣今年首季經濟成長率衝上14.55%，創下近48年來單季新高，不過商研院最新發布的商業服務業景氣循環報告指出，亮眼數字背後其實隱藏結構失衡，雖AI與高效能運算需求帶動出口大增，帶動整體經濟表現強勁，但服務業復甦並不平均，呈現明顯的「K型復甦」現象。

商研院表示，代表商業服務業現況的同行指標綜合指數（CCCIS），今年1月終於結束自2024年第二季以來的下滑趨勢，首度翻正，預估未來數月仍將持續改善至10月。不過，若進一步拆解各項指標來看，真正帶動景氣回升的幾乎只有批發及零售業，在5項同行指標中，僅有批發及零售業維持強勁成長，今年第一季實質GDP年增率更達14.7%，成為服務業中最亮眼的產業。反觀住宿餐飲業、不動產及住宅服務業，以及服務業整體就業人數等指標，仍持續下滑，只是跌幅略有收斂。

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商研院分析，這顯示目前台灣景氣復甦並非全面性擴散，而是集中在與出口、科技供應鏈相關的產業。從今年首季GDP結構來看，淨輸出對經濟成長貢獻高達10.33個百分點，遠高於民間消費的2.16個百分點與民間投資的1.36個百分點；若從產業別觀察，工業對經濟成長的貢獻也明顯高於服務業。

商研院認為，台灣難得百年一見，一躍而上「AI盛世」之核心樞紐地位，但傳統中小型企業的數位轉型、綠色轉型、AI轉型紅利，看得到卻吃不到；出口旺盛並未同步帶動內需服務業成長，形成「工業強、服務業弱；出口旺、內需虛」的雙元經濟現象。

商研院指出，目前服務業景氣最大的特徵就是「不均衡復甦常態化」，過去景氣循環往往是各產業同步榮枯，但現在受到AI發展、供應鏈重組、消費行為改變及市場結構轉變影響，不同行業之間的差距愈來愈大，復甦速度也明顯分化。

商研院建議，政府未來應持續推動供給面改革，協助企業因應產業結構快速變化，同時透過政策資源協助中小企業進行數位轉型、綠色轉型與AI轉型，讓更多業者能分享AI帶來的成長紅利。否則即使整體經濟維持成長，仍可能出現部分產業欣欣向榮、部分產業持續低迷的失衡局面。

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