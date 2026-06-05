焦點股》永擎：奪日企B200大單 拉半根漲停

伺服器廠永擎奪下日本上市公司Data Section大單，出售587台搭載輝達Blackwell架構B200 GPU的AI伺服器。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器廠永擎（7711）奪下日本上市公司Data Section大單，出售587台搭載輝達（NVIDIA）Blackwell架構B200 GPU的AI伺服器，儘管今日大盤回檔修正，永擎股價仍受激勵逆風大漲，截至上午10時17分暫報402元，漲幅5.79%，成交量925張。

永擎此次將向Data Section出售輝達 B200 GPU的高效能伺服器，共計587台，搭載4696顆圖形處理器，未來將建置於泰國AI資料中心，供美國客戶執行高階人工智慧運算任務。由於相關客戶對運算效能與設備規格要求極高，Data Section最終選擇永擎作為合作夥伴，並藉此強化雙方在AI基礎設施領域的合作關係。

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Data Section強調，未來將持續攜手永擎等國際夥伴，強化日本、澳洲及東南亞地區AI算力布局，搶攻全球AI基礎建設商機，並鞏固亞太區AI運算資源供應樞紐地位。

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