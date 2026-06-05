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焦點股》強茂：切入AI伺服器供應量 帶量攻波高

2026/06/05 10:20

強茂切入AI伺服器主板供應鏈，並同步布局高階電源與散熱所需高功率元件。（強茂提供）強茂切入AI伺服器主板供應鏈，並同步布局高階電源與散熱所需高功率元件。（強茂提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕二極體廠強茂（2481）看好人工智慧（AI）運算與資料中心建設需求持續成長，切入AI伺服器主板供應鏈，並同步布局高階電源與散熱所需高功率元件，激勵股價大漲，今日盤中高點觸及172元，平波段新高，截至上午10時5分暫報167.5元，漲幅5.02%，成交量4萬6753張。

強茂表示，AI運算與資料中心建置需求持續推升運算及電源供應鏈商機，公司除了已於伺服器主板取得關鍵導入，也積極開發符合高階電源及散熱需求的高功率產品。隨著相關產品於AI高階機種完成驗證，未來將進一步導入一般型伺服器應用，藉此擴大資料中心市場布局。

強茂也持續深化車用半導體布局，有鑑於新能源車及自動駕駛發展帶動高效能功率元件需求增加，管理層近年持續推進車規產品認證與導入，並深化與全球車廠與一階供應商（Tier 1）供應商合作關係，目標進一步提升車用功率半導體市占率。

在產品技術方面，強茂將持續強化Power MOSFET產品開發，並擴充DFN封裝產品線，將高散熱與微型化優勢延伸至高功率應用。同時積極布局第三代半導體，深化SiC Diode及SiC MOSFET產品線，搶攻電動車、AI運算及高效能電源市場需求。

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