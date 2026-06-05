記憶體旅群股價重挫 南亞科、華邦電一度跌停

﹝（彭博資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美光股價周四重挫7.7%，因分析師警告，DRAM與NAND快閃記憶體價格可能在2026年年中見頂，明年初下跌，比市場普遍預期提早，拖累今日台股記憶體族群股價重挫，南亞科（2408）、華邦電（2344）盤中紛出現跌停，截至9點56分，南亞科、華邦電打開跌停，南亞科股價來到361元，下跌34元、跌幅逾8％，華邦電來到163元，下跌16.5元、跌幅逾9％。

南亞科受惠記憶體價格持續上漲，前天甫公告5月營收276.7億元，月增8.55%、年增730.14%，連續7個月創下歷史新高；今年前5月營收1022.48億元，年增650%，超越去年全年營收。

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南亞科、華邦電等記憶體業者紛看好，市況供不應求的結構性缺貨將延燒到2027年，甚至2028年。韓國SK hynix集團董事長崔泰源於6月2日在台北國際電腦展還表示，公司計劃在五年內將其記憶晶圓產能倍增，並重申他對AI驅動記憶體市場短缺將持續到2030年的預測。

Raymond James分析師釋出報告示警，他在最新報告中指出，DRAM與NAND快閃記憶體售價，將於今年年中觸頂，並預估兩大產品價格最快從明年初開始，將連續兩季出現下滑。價格壓力來自供給與需求兩端，供給面因中國記憶體大廠長鑫存儲與長江存儲正加速擴產，未來可能為市場帶來更多供給。需求面是AI市場對記憶體的大量採購推升價格上揚，但也讓終端產業開始縮減採購量。

不過，分析師也認為，這次情況未必會重演記憶體過去大起大落的局勢，因近年記憶體大廠已逐漸採用長期供貨合約模式，有助降低價格波動對獲利的衝擊，仍維持美光「優於大盤」評等。

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