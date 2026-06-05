雄獅王岳聰:企業社會責任使命 將台灣的美好推向世界

雄獅規劃花蓮玉里小旅行。（雄獅提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕雄獅鐵道旅遊今年營收可望破10億元，相對於雄獅去年逾300億元的營收而言，佔比偏低，雄獅國旅暨全球鐵道總經理王岳聰表示，雄獅會持續深耕鐵道旅遊，主要是雄獅集團把發展國內與入境旅遊視為重要的「企業社會責任」，願意投入資源進行長期的規劃與整合，而非僅追求短期數字。

王岳聰說，出境旅遊（outbound）旅客多，且台灣一流的觀光人才多集中於此，但深度整合在地資源、將台灣的美好推向世界，才是一項更具意義的使命，且個人樂在其中。

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王岳聰表示，愛台灣不是講口號，應該是要把台灣推銷到全世界，台灣的觀光內容都還蠻有特色，但需要有人真正花時間、花精神去作整合，雄獅發現台灣有很多很棒的景點、產品、在地經營業者，可是缺乏有人去做結構性的整合、規劃跟包裝，甚至把它推薦到國際舞台，因此雄獅從尋找、溝通，要求在地業者做一些突破、改變，而這些都需要花很多的時間去做，「過程當中你說辛不辛苦？當然很辛苦啊，因為溝通是最辛苦的」。

王岳聰說，很多的地方創生團隊覺得自己已經很好，為什麼要去改變，但雄獅跟他們溝通的是，雄獅鐵道旅遊只是一個平台，帶旅客停留這個地方大概就是一個小時，創生團隊如何要在一個小時內，讓旅客留下深刻的印象、願意再帶他的家人、朋友重遊，這才是雄獅的目的，不少創生業者了解後，才與雄獅共同調整。

雄獅國旅暨全球鐵道總經理王岳聰。（記者王憶紅攝）

王岳聰以鳴日廚房的花蓮行程為例指出，他說，除餐飲與米奇林三星頤宮、住宿與瑞穗天合國際觀光酒店合作，列車上安排品酒、音樂欣賞等是雄獅可以全權主導，但在花蓮玉里停留時，則跟當地夥伴規劃出春日里的織羅部落五色糧食永續敘事、原住民歌舞互動等，而規劃玉里這個小旅行只能有45分鐘，因為還要留15分鐘讓旅客去購買地方特產，這些行程都要去設計、去做地方經濟再造，並讓旅客對玉里留下深刻的印象、進而下次願意再帶家人、朋友來。

至於鐵道旅遊目前有多少外國旅客，王岳聰說，外國旅客目前佔比不多，但未來總是要讓更多的境外旅客知道台灣有鐵道旅遊，就像鼎泰豐為什麼會有名？ 一定是透過國內的很多人的分享，境外旅客才知道，因此鐵道旅遊一定要先在台灣形成好口碑，國人才會分享到國外，吸引國際旅客到台搭乘鐵道旅遊。

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