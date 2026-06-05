思科發布全新「雲端控制平台」 人類與AI代理共同管理IT系統

思科宣布推出全新統一管理平台「思科雲端控制（Cisco Cloud Control）」，讓人類管理者與AI代理能共同管理、監控及保護關鍵IT基礎架構。（美聯社）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著生成式AI快速發展，企業IT基礎架構管理正迎來重大變革。思科（Cisco）於Cisco Live大會宣布推出全新統一管理平台「思科雲端控制（Cisco Cloud Control）」，讓人類管理者與AI代理（AI Agent）能共同管理、監控及保護關鍵IT基礎架構，並作為思科「AgenticOps （代理式維運）」營運模式的重要基礎。

思科表示，「思科雲端控制」是一個專為代理式AI時代打造的統一管理平台，僅需一次登入，便能以單一安全環境，提供涵蓋思科網路、資安、運算、可視性與協作的統一檢視，人類與代理能夠基於相同的資料層、運作環境及行動系統，協同工作，同時確保人類仍掌握主導權。

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客戶可直接在平台內以自然語言建立自訂應用程式與代理，該平台亦可連接到其他大型生態系統，包括 AWS、Linear、Microsoft、PagerDuty、ServiceNow、Slack，以及Google Cloud（現已納入Wiz）。

在技術架構上，「思科雲端控制」透過跨域遙測機制，將來自網路、資安、可視性、協作等領域的豐富資料匯聚於雲端控制，讓人類與代理基於相同的資訊行動，共同應對確保系統正常運行時間、代理行為，以及詞元經濟（Tokenomics）等關鍵業務需求。

平台同時整合思科專屬模型與前沿AI模型，包括建立於40年網路營運經驗基礎上的「思科深度網路模型」（Deep Network Model），協助企業分析並處理複雜的網路與基礎架構問題。

在新平台架構下，AI代理不再只是提供建議，而是能參與問題偵測、原因分析、修復執行及驗證等流程。思科指出，這種由AI代理與人類共同運作的模式，將成為未來企業IT管理的重要發展方向。

除了營運管理之外，資安防護也是此次發布重點。思科指出，在生成式AI協助下，駭客從發現漏洞到發動攻擊的時間，已從過去數週大幅縮短至數分鐘，傳統被動式防禦模式已難以因應。為此，思科擴大推出「即時防護（Live Protect）」功能，可在設備持續運作期間即時套用防護機制，無須停機、升級或重新啟動設備，即可阻擋新發現的高風險漏洞。

面對量子運算帶來的新興威脅，思科也宣布加速布局後量子安全（Post-Quantum Security）。思科指出，目前已有駭客採取「先收集、後解密（Harvest Now, Decrypt Later）」策略，先竊取加密資料，待未來量子電腦成熟後再進行破解，因此企業必須提早因應。

為此，思科推出全新的「量子就緒評估（Quantum Ready Assessment）」工具，可協助企業盤點最容易受到量子攻擊的資產與系統，並提供優先升級建議。此外，思科也承諾將於2026年底前，為大部分核心產品提供量子安全通訊能力，並推出「量子韌性框架（Quantum Resilience Framework）」，協助企業建立完整的後量子加密防護策略。

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