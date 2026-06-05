國際油價大暴跌！原因出在「美伊1大消息」

週四（4日）國際油價大跌。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕受以色列與黎巴嫩達成停火協議、投資人押注美國與伊朗有望重啟和平談判，以及荷姆茲海峽未來可能恢復正常航運等因素影響，市場風險情緒明顯降溫，週四（4日）國際油價大跌，但分析人士指出，目前油市正處於外交進展與供應風險角力階段，若停火破裂、航運持續受阻或庫存進一步下降，油價仍可能迅速重新飆漲。

布蘭特原油期貨收盤下跌2.78美元，跌2.84%，收每桶95.03美元。

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美國紐約西德州中級原油（WTI）期貨下跌2.98美元，跌3.1%，收每桶93.04美元。

根據美國、以色列與黎巴嫩共同發布的聲明，停火協議要求真主黨（Hezbollah）全面停止敵對行動，並撤離利塔尼河（Litani River）以南地區，由黎巴嫩政府軍接管相關安全事務。市場認為，這項進展有助於消除伊朗提出的主要談判條件之一，進而推動華府與德黑蘭恢復更具實質性的和平談判。

Again Capital合夥人基爾達夫（John Kilduff）表示，市場再次完全聚焦於衝突可能獲得解決的希望，供應風險幾乎被忽略。以黎停火消息讓當天所有看漲油價的理由失去支撐。

BOK Financial交易部資深副總裁基斯勒（Dennis Kissler）指出，原油期貨不僅回吐前一天漲幅，跌勢甚至進一步擴大，主要因市場相信以黎和平協議將讓美伊談判得以繼續推進。

但基斯勒補充，目前通過海峽的船舶交通仍接近停滯狀態，但部分油輪已開始重新靠近波斯灣水域，顯示市場預期航道可能比原先預估更早恢復通行。

也有部分分析師認為，目前市場對和平前景可能過度樂觀。瑞銀（UBS）分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）就表示，只要荷姆茲海峽的石油流動仍受限制，油價中長期仍傾向上漲，供應緊張問題並未真正解除。

另一方面，俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）罕見承認，今年以來俄羅斯原油產量有所下降，主要受到煉油廠非計畫性維修影響。這也是俄羅斯官方首次公開承認近期產量下滑。

亞洲市場方面，由於中國需求復甦不如預期，伊朗原油價格自4月以來首次出現折價銷售，俄羅斯原油對中國買家的溢價也有所下降。交易人士指出，需求疲軟迫使供應商透過降價來刺激採購意願。

然而，石油輸出國組織（OPEC）秘書長秘書長阿爾蓋斯（Haitham Al Ghais）表示，儘管中東衝突持續且荷姆茲海峽一度封閉，但OPEC仍預期全球石油需求將維持強勁成長，因此並未調整原先需求預測。

分析人士指出，目前油市正處於外交進展與供應風險角力階段。短線而言，投資人更關注以黎停火是否能帶動美伊和談及荷姆茲海峽重啟；但若停火破裂、航運持續受阻或庫存進一步下降，油價仍可能迅速上漲。

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