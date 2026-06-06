舊制勞工看過來4》新制勞退暴賺殘酷真相：高薪族5成提好提滿 低薪族不到6趴

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〔記者李靚慧／台北報導〕新制勞退基金4月獲利大爆發，單月大賺7609.9億元，累計前4月「平均」分紅衝上8.12萬元，再創歷史新高。但對多數勞工而言，這「紙上富貴」真正可進入口袋的比例極低，因為新制勞退的分紅邏輯是「本金越多、分得越多」，高薪勞工每月提繳的退休金原本就較高、自提意願也愈高，低薪族日常花用都不夠遑論自提，勞退基金大賺，讓台灣30年後的「老人貧富差距」炸彈提早引爆。

根據勞動部最新統計，至115年3月底，正在提繳新制退休金的783萬名勞工中，僅144萬人、18.4%參與自願提繳，且呈現極端兩極化：月薪11萬元以上的高薪族有過半（51.85%）「提好提滿」，同時享受免稅與分紅的雙重套利；反觀月薪2.9萬元以下的低薪族，因無力存錢，自提率連6%都不到。

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我國的退休金制度，自2005年7月1日正式實施「勞退新制」（勞工退休金條例），雇主每月提撥最低6%的退休金至勞工「個人退休金專戶」，若離職換工作「年資、退休金帶著走」，除了雇主提撥外，勞工每月也可自願提撥最低1%、最高6%退休金，自願提繳的金額可從當年度「個人綜合所得總額」中全數扣除，換言之，所得稅率越高的族群參與自提，省下的稅金就越多。

勞動部勞動福祉司長黃維琛指出，參與新制勞退的勞工，若希望未來每月能領取高額退休金，首先要盡可能讓自己的專戶「本金」增加，參與自提如同本金「翻倍」，其次，不可忽視「複利」的效果，且超過20年、達30年的複利效果最為驚人。

但現實是，根據勞保局與相關統計數據，目前適用勞退新制並選擇「月退休金」方式領取的勞工，平均每人每個月領到的退休金大約只有6,300多元，因為金額太低，不少民眾乾脆「一次領」。黃維琛分析，主要因勞退新制實施至今僅21年，目前退休的勞工，如果沒有自提，僅靠雇主那份提撥，累積少量的本金，收益分配自然偏低。

以一位25歲開始工作，僅領取最低工資29500元、薪資成長率以「每人每月經常性薪資年化成長率1.52%」的勞工為例，雖然一開始每月雇主僅提撥1770元，若「縮衣節食」也同時自提6%，等同每月存入3540元本金、一年4萬2,480元，跟隨薪資成長，若規劃60歲開始申請月領退休金，計算這30年存入的本金不到200萬元（1,988,496），若以新制勞退成立21年的平均年報酬7.64%計算，30年複利將滾出842萬餘元退休金，退休後每月可領6萬4,463元；若不自提月領減半。

相反的，一位25歲起薪即5萬元的高薪族，薪資以最低工資年化成長率3.16%計算，除了雇提，每月自提6%退休金，至60歲申請領取月退休金，月領金額高達13萬2,513元，是有自提低薪族的一倍以上，更是無自提低薪族的4倍。

黃維琛提醒，除了長期複利效果驚人，新制勞退還有「銀行二年期定期存款利率」的保證收益機制，確保本金與獲利絕不縮水。且專戶為勞工個人所有，不會因為雇主或企業營運不善而受影響，更有強迫儲蓄效果，未達退休年齡無法領出，能防止現金被隨意花用，確實保障老年基本生活。

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