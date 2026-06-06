舊制勞工看過來3》舊制勞退比新制還會賺 1年逾2千億收益全進雇主口袋

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〔記者李靚慧／台北報導〕勞動基金4月份獲利爆衝，單月爆賺1兆1047.5億元，前４月收益率達20.21％，其中攸關1292萬勞工帳戶分紅的新制勞退基金，前4月收益率也達19.73％；不過，規模僅1兆1062億元的「舊制勞工退休基金」，竟比新制勞退基金還會賺，前4月收益率高達31.55％，累積收益2904.4億元，這些收益同樣也會「分紅」，卻全進了全國7萬3,410家事業單位開立的公司專戶，與48萬舊制勞工「一點關係都沒有」。

為什麼舊制勞退基金的投資績效如此亮眼？勞動基金運用局副局長劉麗茹解釋，其實這是「單純的數學題」。由於適用舊制勞退的人數隨著勞工退休持續減少，基金規模不斷萎縮、「分母一直縮小｣，再加上法規限制退休基金投資國外的部位不可超過60%，為了避免海外投資部位過高，舊制勞退基金只能儘可能投資國內股市，又適逢台股大漲，因此造就了近年舊制勞退的超高報酬率。

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相反的，新制勞退基金隨著勞工持續提繳，基金規模快速增加，資產配置的速度經常趕不上基金長大的速度，分母快速擴大、收益卻沒有同步增加，導致收益表現略遜一籌。

舊制勞退基金是由雇主每月依勞工月薪總額的2%至15%，按月提撥至開設於台灣銀行的「勞工退休準備金專戶」中，該帳戶專款專用，所有權屬於雇主。根據勞動部資料顯示，截至115年4月底，現有勞退準備金提存戶數僅剩7萬3,410家。勞動部勞動福祉司長黃維琛提醒，每年年底雇主應檢視適用勞退舊制的勞工年資，盤點隔年達到自請退休或強制退休的人數及退休金總額，如果勞工退休準備金專戶中的餘額不足，雇主應於隔年3月底前一次補足。

舊制勞退基金大賺，對雇主有什麼好處？自然是雇主的退休金準備壓力降低。事業單位每月提撥退休準備金，雇主可依資金調度需求，彈性提撥月薪總額的2%至15%，專戶中的準備金愈多，當基金獲利好，分配的收益也愈多。由於勞工固定領取平均月薪的45基數，如此雇主年底檢視隔年的退休金給付需求時，有可能因為分配收益豐厚，使專戶中的餘額大增，減緩填補專戶餘額的資金壓力。

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