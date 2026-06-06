舊制勞工看過來2》舊制勞退45基數封頂虧爆！提早結算退休金存專戶「225萬變518萬」

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〔記者李靚慧／台北報導〕讓舊制勞工開設勞退個人專戶，並在達到45基數上限後，允許先行結算退休金存入個人專戶，對於未來的退休生活有多大的幫助？根據勞動基金運用局揭露，新制勞退基金近10年平均收益率為8.7%，若將整筆舊制退休金投入專戶10年，如同以年報酬8.7%複利計算，10年後這筆錢將增至本金的2.3倍，對勞工的退休生活將帶來極大的助益。

轉新制勞退 10年平均收益率8.7%

王先生25歲至A公司上班，2005年選擇續用勞退舊制，今年55歲的他已符合「自請退休條件」，若申請自請退休，以目前「平均月薪5萬元」計算，可領取225萬元退休金，計算方式為5萬元 ×（15×2+15×1）。

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但王先生自認年輕也有經濟壓力，無法提前自請退休，若持續工作至65歲強制退休年齡，他的退休金「還是45基數」，多做的10年年資完全無法累積退休金基數，除非他的平均工資提高，假設增至6萬元，可領取270萬元退休金，若平均薪資仍維持5萬元沒變，65歲退休時，還是只有225萬元退休金。

不過，如果政策允許王先生在符合「自請退休」的條件下，55歲時先行與雇主協商結算退休金225萬元，並存入個人專戶，以新制勞退基金近10年平均收益率8.7%計算，這筆資金將以「複利」方式長大，到王先生65歲強制退休時，225萬元的本金將增至518萬元，如同這筆錢在10年後「長大」成2.3倍。

如果王先生期望在65歲時，與勞保併同申請「老年年金」及「月領勞工退休金」，勞保最高投保薪資4萬5800元、40年年資計算，每月可領取老年年金2萬8396元；累積至518萬元的退休金個人專戶，65歲申請月領、以平均餘命19年計算，每月可領取2萬5258元，合計退休後的19年，每月可領5萬3,654元，甚至比工作時的月薪還多。

若加碼自提 有機會月領更多

如果王先生自55歲起，同時也「加碼」每月自提6%退休金，到65歲請領月退休金時，每月領取金額更增至4萬3,309元，是原本僅有225萬本金的1.7倍，加上勞保每月年金2萬8396元，退休後可過著月領逾7萬元的充裕生活。

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