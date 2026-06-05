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焦點股》鈺創：5月營收年增605％ 早盤逆勢逼近漲停

2026/06/05 10:02

鈺創董事長盧超群。（記者卓怡君攝）鈺創董事長盧超群。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計廠鈺創（5351）因記憶體產業再現榮景，加上公司積極布局AI相關市場，營運大變身，目前訂單能見度已到明年上半年，鈺創昨公布5月合併營收再創歷史新高，5月合併營收16.63億元，月增24.75%，年增605.48%，今日早盤鈺創股價氣勢如虹，一度逼近漲停，最高來到96元，再創波段新高，但今日盤面氣氛不佳，記憶體族群因美光與韓股重挫，鈺創隨即跳水，由紅翻黑，震幅達9.65%。

截至9:45分左右，鈺創股價在平盤附近震盪，股價下跌0.11%，暫報88元，成交量3.45萬張，已接近昨日全天成交量3.56萬張。

鈺創第一季歸屬母公司稅後淨利為6.14億元，創下單季歷史新高，每股稅後盈餘1.88元；鈺創董事長盧超群日前表示，因記憶體供需為結構性改變，缺貨情況最快要到明年中後才可能逐步緩解，預估DRAM價格每月漲幅約10%至20%，漲價至少延續到第三季，鈺創過去三年持續擴大投資，隨著DRAM價格維持高檔、AI與邊緣運算需求持續擴大，鈺創在AI邊緣運算、機器人等領域不斷推出創新產品，目前訂單能見度已到明年上半年，看好鈺創營運有望持續向上。

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