舊制勞工看過來1》勞退舊制銜接新制專戶有譜？ 兩方向規劃新方案

中高齡銀髮勞工已成台灣勞動力續航主力（彭博資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動基金今年獲利大爆發，特別是新制勞退基金帳面收益不斷創新高，除了帶動勞工參與自願提繳的意願，勞團、立委也為全國11萬「純舊制」勞工請命，希望可「提前結算舊制退休金」存入個人專戶，以享受新制帳戶的投資收益。勞團建議，應先修法讓沒有個人帳戶的勞工，開立個人帳戶並參與自提，後續才是研議讓已有退休金專戶的勞工，若達退休金45個月上限，提前與雇主協議結算退休金後，轉存個人專戶的可能性。

得先開立新制專戶 還要爭取可自提

請繼續往下閱讀...

勞動部長洪申漢日前在立法院備詢時，已透露正密集規劃新方案，研議讓舊制勞工結清退休金後轉存新制專戶並開放自提，不過，適用退休金舊制的勞工，並非「勞工退休金條例」適用對象，也沒有個人帳戶，如何能存入退休金？因此，勞動部首要解決的，是如何透過修改法規，讓舊制勞工可開立「個人專戶」參與自願提繳。

根據勞動基準法，勞工要請領舊制退休金，若不是已年滿65歲的強制退休條件，就需符合「工作15年以上年滿55歲」、「工作25年以上」，及「工作10年以上年滿60歲」等3種「自請退休條件」之1。這些已達「自請退休」條件的勞工，未達勞保退休年齡，且勞工仍有繼續工作意願，雇主是否願意先行結算退休金？仍需主管機關與各方進一步溝通。

勞工退休金條例（勞退新制）2005年7月上路，當時已在職場的勞工可自選要繼續適用勞退舊制，或是參與新制。雖然舊制年資無法「帶著走」，但舊制的退休金，按照勞工的工作年資，前15年工作每滿1年給予2個基數，超過15年的年資每滿1年給1個基數，最高45個基數，明顯比新制勞工每月雇主僅提繳6%更優，因此，當時仍有部分已累積較長年資的勞工選擇舊制。

勞退新制實施20年，近年因全球股市大漲，衍生新舊制銜接的爭議。當年選擇純舊制的勞工，不少人雖未達勞保退休年限，卻已工作30年、達退休金45個基數上限，之後的工作年資不但完全無法累積退休金，雇主提存在台銀「勞退準備金提存專戶」中的退休金，每年亮眼的收益，全都進了雇主口袋。對比選擇勞退新制的勞工，個人退休金帳戶亮眼的投資績效，相對剝奪感儼然而生。

25%舊制已達上限 持續工作也不增加

勞動部統計，截至2025年12月底，全台純舊制勞工約有11萬5,327人，分布於1.6萬家事業單位。其中約88%已符合退休要件，更有約25%已達45個基數上限，未來即使持續工作，退休給付也不再增加，面對年年高漲的通膨，勞工被迫面對退休後退休金實質購買力大減的問題。

勞動部官員私下分析，舊制勞工的退休金依據退休前6個月的「平均工資」計算，若雇主願意「成全」已達45基數的勞工提前結算退休金並存入專戶，目前的「平均工資」應較日後強制退休時低，而勞工得以獲得複利滾存利益，未來的退休生活保障提升，對社會安定有所助益，可說是「三贏」的結果。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法