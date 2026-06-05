雄獅看好高齡社會趨勢 今年鐵道旅遊營收目標10億元

雄獅目前全台有七列觀光鐵道列車。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕雄獅旅遊2020年推出國內首條鐵道旅遊鳴日號至今，全台已有7條路線，雄獅國旅暨全球鐵道總經理王岳聰表示，在全球ESG（環境保護Environmental、社會責任Social、公司治理Governance）趨勢，以及國內進入超高齡社會，看好鐵道旅遊前景，今年營收目標上看10億元。

王岳聰說，鐵道旅遊是最減碳的旅遊行程，在減碳風潮帶動下，旅客越來越願意搭乘鐵道旅遊，尤其是有越來越多的企業，例如銀行等，都採取包列車的方式，舉辦員工旅遊，另外，台灣已在去年正式邁入超高齡社會，鐵道旅遊則是行動不便、上廁所次數較多的銀髮族最適合的旅遊方式，因此會持續深耕鐵道旅遊。

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王岳聰指出，雄獅自 2020 年疫情期間開始專注於國內鐵道旅遊，並於 2023 年起將境外鐵道旅遊作為重點專案推廣下，今年 1 至 5 月，國外鐵道旅遊業務相較去年同期已翻倍增長，在國內市場方面，今年 1 至 5 月的增長率約為 20%，主要是目前沒有新的觀光列車投入，業務增長相對穩定。而國外市場的大幅成長，部分受惠許多曾體驗過國內鐵道旅遊的客戶，在體驗良好下，進而選擇參加國外行程，其中包團業務以日本市場為大宗。王岳聰說，根據內部調查顯示，參加過雄獅鐵道旅遊的客戶，再次參加不同路線或國外行程的回流率高達 50% 以上。

王岳聰指出，國內各列車的市場反應均熱烈，載客率維持高檔，其中，定位為三天以上的高階套裝旅遊列車，行程精緻深度，鎖定中高階與退休人士客群的鳴日號，以及定義為「移動的美食餐車」的鳴日廚房，客戶滿意度極高，重遊客及海外親友參團比例高。訴求懷舊風的藍皮解憂號，自 2021 年 10 月營運以來，年度搭乘人次從最初的 5 萬多，增長至去年的近 8 萬人次，成長率顯著。阿里山林業鐵路生態導覽型的栩悅號載客率約 92%，福森號更高達 96%，「甜點列車」海風號與「尋味列車」山嵐號載客率皆在 97% 至 98% 左右，而根據統計，目前的七列觀光列車，即使未來10年都滿載，搭乘人次都不及台灣人口的10%，國內鐵道旅遊的市場還很大。

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