行程曝！黃仁勳今訪南韓 韓企掌門人蜂擁求見

輝達執行長黃仁勳將於5日起訪問南韓，探索與南韓AI生態系統合作機會。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳將於5日起訪問南韓，與南韓主要企業掌門人以及遊戲產業、人工智慧（AI）和機器人新創企業、大學研究團隊會面，探索南韓AI生態系統合作機會。

《韓聯社》報導，黃仁勳將於5日下午搭乘專機飛抵金浦機場，展開為期4天的訪問行程。預計黃仁勳將專注尋覓半導體、AI、機器人領域合作機會。

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報導稱，訪韓首日，黃仁勳將與SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨、NAVER董事會主席李海珍等主要韓企掌門人會面，探討輝達和韓企合作方案，內容囊括高頻寬記憶體、AI數據中心、無人駕駛、機器人、物理人工智慧（Physical AI）等。

7日，黃仁勳還將與遊戲開發商NCSOFT代表金澤辰會面，雙方或將討論遊戲和AI領域合作方案；8日，黃仁勳將以非公開形式與南韓AI及機器人新創企業代表舉行座談。

此外，黃仁勳正就訪問首爾大學AI研究院、機器人研究院事宜與校方進行協調，也不排除造訪LG集團、現代汽車集團、NAVER總部大樓的可能性。

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