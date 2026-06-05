微軟開放Microsoft Discovery平台 加速企業級AI研發

微軟日前在Microsoft Build開發者大會上，宣布企業級AI研發與科學研究平台Microsoft Discovery開放使用。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕微軟日前在Microsoft Build開發者大會上，除了發表新一代量子晶片Majorana 2外，亦宣布企業級AI研發與科學研究平台Microsoft Discovery正式開放使用。

微軟表示，Microsoft Discovery是一套專為前瞻研發（Frontier R&D）打造的平台，整合專用AI Agent、研究推理引擎（Discovery Engine），以及企業級安全、治理與透明度機制，可協助研究人員進行知識推理、生成研究假設、優化實驗設計、驗證理論。

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同時，微軟也推出具備核心功能的Microsoft Discovery應用程式早期預覽版，使用者可透過GitHub Copilot帳號免費下載，並在本地電腦運行，降低進階AI科研工具的使用門檻。

微軟表示，Microsoft Discovery可讓研究人員部署由人類專家引導的自主AI Agent 團隊，協助分析龐大知識資料、進行推理、生成研究假設、優化實驗設計及驗證理論，並透過持續循環學習不斷提升研究效率；平台內建的控制機制，亦能確保整個研究流程符合安全性、法規遵循及企業治理要求。

Microsoft Discovery產品創新企業副總裁Aseem Datar表示，自平台推出一年來，已看到生命科學、化學材料、能源、製造與消費品等產業陸續展開應用，部分企業甚至已利用該平台開發半導體製造所需的下一代材料。

他舉例指出，化工材料大廠Syensqo已利用Microsoft Discovery開發半導體製造所需的下一代流體材料，展現AI驅動研發在材料科學領域的潛力。

此外，微軟量子團隊的科學家與工程師持續運用Microsoft Discovery的Agentic AI能力來管理工作流程、自動化量測、最佳化製程、找出過去未曾察覺的缺陷，並提出新的解決方案。

隨著Microsoft Discovery正式對外開放，微軟也希望將原本應用於量子運算研究的AI能力推廣至更多產業，未來無論是新材料探索、能源技術或製造流程優化等，都有機會透過由AI Agent組成的研究團隊，加速創新成果落地。

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