手工比較值錢 義大利百年香氛重現「手萃」工藝

義大利百年香氛Acqua di Parma推出限量夏日秘境系列，不僅跨界合作藝術家，更透過「手萃」工藝保留香檸檬最原始鮮活的氣息。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕當效率與規模成為現代化追求的核心目標，奢侈品市場卻出現截然不同的趨勢，愈來愈多高端品牌開始回頭擁抱傳統工藝，因為在任何事物都能被快速複製的年代，時間成本與無法量產的職人技藝反而顯得彌足珍貴。義大利百年香氛品牌Acqua di Parma（帕爾瑪之水）今年便以一項瀕臨消失的「手萃」工藝為主角，在競爭激烈的高端香氛市場中，重新定義奢華的意義。

2026年初夏，義大利百年香氛品牌Acqua di Parma推出全新「La Caletta限量夏日秘境系列」，以地中海沿岸隱藏秘境為靈感，打造一場關於夏日、工藝與設計美學的感官之旅。系列產品涵蓋香檸檬手萃淡香精、品牌首度推出的香檸檬手萃護理油（適用於頭髮與身體）、阿瑪爾菲無花果淡香水夏日秘境限量版，以及三款夏日限定香氛蠟燭，全系列皆採限量發售。

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此次Acqua di Parma更攜手法國設計師Laura Gonzalez，以其鮮明的藝術視角重新演繹包裝，將地中海風情融入限量系列設計之中，大至瓶蓋的手工彩繪，小至香水瓶身及香氛蠟燭杯上的標籤，都展現出義大利百年工藝與當代設計自由精神的交會。

而本次系列最大的亮點之作，則是「香檸檬手萃淡香精」（100ml／11,200元），品名中的「手萃」，源自義大利卡拉布里亞地區流傳數百年的古老工藝「La Spugnatura」（海綿手工萃取工藝），這項技法目前僅由少數工匠持續傳承。

工匠先以名為「cavatore」的勺狀工具細緻分離香檸檬果皮與果肉，再利用天然海綿反覆擦拭果皮，讓精油自然滲入海綿之中，最後再從海綿擠壓萃取出珍貴精華，整個過程幾乎仰賴手工完成，不僅耗時，也極度考驗工匠經驗與技巧。

相較於現代工業化萃取技術，手萃工藝更強調保留香檸檬最原始鮮活的氣息與天然強度，被視為義大利香氛文化中極具代表性的傳統工藝之一，隨著掌握技術的工匠日益減少，這項技藝也被認為正逐漸走向消失，因此也更彌足珍貴。

在香氣表現上，手工萃取保留了香檸檬鮮明而自然的果香特質，帶有彷彿剛摘下果實般的清新感，搭配地中海海風吹拂般的透明氣息，營造出沁涼舒適的感官體驗，一推出後也成為不少香氛愛好者追求夏日降溫儀式感的新選擇。

另一款「香檸檬手萃護理油（頭髮＋身體）」（50ml／3,700元），則是Acqua di Parma首度推出的頭髮、身體護理油產品。配方蘊含甜杏仁油與維他命E等滋養成分，可同時為肌膚與髮絲提供保濕修護，帶來柔潤光澤感，除了具備潤膚、護髮功效外，更延續香檸檬手萃系列清新明亮的香氣特色，營造低調而富有層次的貼膚香氛體驗。

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