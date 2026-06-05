隆銘公告與宏昇營造和解

隆銘（3018）公告，與宏昇營造仲裁達成和解。（截自交易所）

〔財經頻道／綜合報導〕根據隆銘綠能（3018）4日公告，公司與宏昇營造就桃園機場聯外捷運A14站水環工程所衍生的仲裁爭議，已於6月4日在中華民國仲裁協會完成和解契約簽署，並明確表示此案對公司財務及業務均「無重大影響」。這項消息不僅象徵雙方爭議正式落幕，也讓市場長期擔憂的不確定因素大幅降低，對隆銘未來發展具有正面意義。

隆銘綠能與宏昇營造歷時近一年的仲裁爭議，終於在雙方簽署和解契約後畫下句點。根據公司公告，此案源於桃園機場聯外捷運A14站相關機電及水環工程契約爭議，雙方曾於2025年向中華民國仲裁協會提出仲裁聲請，如今選擇以和解方式解決，顯示雙方已就相關權利義務達成共識。

請繼續往下閱讀...

對資本市場而言，法律爭議往往是造成股價承壓的重要因素之一。尤其工程產業涉及龐大合約金額，一旦進入仲裁程序，投資人最擔心的便是潛在賠償責任與財務風險。然而此次公告中特別指出，和解案對公司財務及業務均無重大影響，意味著市場原先擔憂的重大損失並未發生，也讓投資人得以重新聚焦公司本業發展。

更重要的是，隆銘近年因相關爭議與財務問題而遭列為全額交割股，流動性受到一定程度限制。隨著此次仲裁案正式落幕，對公司形象及市場信心而言，都是相當關鍵的一步。

隆銘公司表示，政府持續推動公共建設與綠能轉型，相關機電工程市場需求仍具成長空間，未來若能在爭議解除後專注於核心業務、強化接案能力與獲利表現，將有機會重新獲得市場認同。

市場人士分析，對隆銘而言，最壞的情況或許已經過去，未來藉由營運改善、財務健全與市場信心回升，逐步擺脫過去包袱。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法