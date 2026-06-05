全球黃金ETF 5月失血20億美元 黃金協會點名 :「這2地」是撤資主力

棄黃金、轉投科技股!全球黃金ETF5月失血20億美元。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕全球黃金ETF市場在歷經第一季強勁吸金後，5月出現明顯降溫跡象。根據世界黃金協會（World Gold Council）最新報告顯示，全球實體黃金ETF於5月淨流出20億美元（約新台幣630億元），不僅終止先前資金持續流入的趨勢，也反映投資人正將資金重新轉向科技股等風險資產。

報告指出，從區域表現來看，亞洲與北美成為5月的撤資主力；其中，亞洲市場出現自2025年8月以來首次單月淨流出，合計流出12億美元（約新台幣378億元），中國是最大撤資來源。北美市場同樣面臨壓力，受到美元走強、美國利率維持高檔以及市場下修聯準會降息預期影響，導致當月流出約11億美元（約新台幣346億元）。目前許多投資人選擇暫時觀望，等待更明確的貨幣政策訊號。

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相較於亞洲與北美的疲弱表現，歐洲則成為全球唯一維持資金淨流入的地區。5月歐洲黃金ETF吸金3.34億美元（約新台幣105億元），主要來自英國與德國市場。

世界黃金協會分析指出，5月黃金ETF遭遇賣壓，主要與金價陷入高檔震盪有關。在缺乏新的利多催化下，投資人開始轉趨觀望，加上科技股重獲市場青睞，相關ETF創下今年以來最大單月淨流入紀錄，進一步排擠原本流向黃金的資金。

此外，隨著第一季市場押注的宏觀交易主題陸續實現，部分基金經理人為追趕績效，開始重新加碼科技等成長型資產。與此同時，市場對地緣政治風險的敏感度下降，也削弱了黃金作為避險資產的吸引力。

報導指出，受到資金撤離影響，全球黃金ETF總資產管理規模（AUM）較前一個月下滑2%至6040億美元（約新台幣近20兆元），持有黃金總量也小幅減少0.4%，降至4121公噸。不過，在第一季大量資金湧入的支撐下，今年以來全球黃金ETF累計淨流入仍接近170億美元（約新台幣5355.1億元），整體表現仍維持正成長。

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