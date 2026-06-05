三星獎金能買法拉利、震撼日本職場！日網友看傻：我們到底在拚什麼？

日媒報導，三星發給員工巨額獎金，日本企業也應該給員工公平的回報。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》專欄指出，近期南韓傳出半導體企業發放歷來最高水準獎金，甚至帶動高級車銷售熱潮。其中，三星電子為避免勞資衝突，向記憶體部門員工提出最高40萬美元（約新台幣1261.5萬元）的獎金方案，相當於超過10年日本一般上班族的平均年薪。相較之下，日本企業雖然即將發放夏季獎金，但金額差距十分明顯。

根據《日本經濟新聞》調查，日本今年夏季獎金預計連續第5年成長，但平均金額僅約100萬日圓左右。這對日本企業員工來說，別說購買跑車，甚至連一輛2026年售價至369.8 萬日圓（約新台幣近73萬元）的新款豐田Prius（普銳斯）都未必買得起。這樣的落差，正引發日本社會對薪酬制度的重新討論。

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日媒指出，全球AI熱潮帶動半導體產業獲利飆升，南韓三星電子、SK海力士以及台灣台積電等半導體員工拿到足以購買豪車的鉅額獎金時，日本社會出現反思：如果企業獲利與股價不斷創新高，員工是否也應該獲得更合理的回報？

事實上，日本並非AI浪潮的局外人。從矽晶圓、光阻劑、半導體材料到檢測設備，日本企業在全球半導體供應鏈中占據關鍵地位，也是三星、SK海力士與台積電等公司的重要供應商。隨著AI需求爆發，日本相關企業股價持續創高，日經指數屢創歷史新高。

近期，軟銀集團市值甚至超越豐田汽車，成為日本市值最高企業；記憶體大廠Kioxia（鎧俠）也因股價大漲躍升為日本第三大市值企業。但，企業獲利與股價上漲所創造的財富，多數流向股東與資本市場，員工獲得的回報卻相對有限。

日本企業長期奉行穩定優先的薪資制度。這在經濟低迷時期，這套制度有助於維持就業與降低裁員風險，但當企業進入高獲利階段時，員工卻往往無法同步分享成果。

數據顯示，東京證券交易所Prime市場上市企業上一財年獲利年增雙位數，再度創下歷史新高。面對龐大利潤，日本首相高市早苗也曾呼籲企業不要只著重股東回報，而應將更多資源投入成長與人才發展。

反觀南韓，三星電子與SK海力士已承諾將超過10%的營業利益分配給半導體部門員工；台積電同樣設有員工分紅制度，並計畫進一步提高獎金發放規模。

專家認為，日本獎金制度最大的問題在於其本質更像是調節薪資成本的工具，而非真正的績效獎勵。由於日本企業裁員難度高，企業往往透過調整獎金來控制人事成本，使獎金失去分享企業成果的功能。

此外，日本企業在員工薪酬揭露方面透明度也相對不足。目前法規僅要求揭露母公司平均年薪，無法清楚反映企業實際的獎酬分配狀況。

市場人士認為，日本勞工或許已到了重新思考勞資關係的時刻。雖然近年春鬥帶動薪資成長，但平均約5%的加薪幅度仍難以完全抵銷通膨壓力，更無法反映AI熱潮帶來的巨額企業獲利。

輝達執行長黃仁勳日前在台北受訪時便表示，企業應該盡可能提高員工報酬；他直言，應該盡可能支付員工更多薪酬。過去他也曾透露，自己會親自檢視全體員工薪酬水準。事實上，輝達的員工持股制度已創造出數千名百萬富翁與多位億萬富翁，也使公司離職率長期維持在約2.5%的低水準，遠低於科技業平均值。

《彭博》指出，日本企業員工未必期待像三星員工那樣拿到足以購買法拉利的獎金，但在AI浪潮帶動企業獲利與股價屢創新高之際，要求分享部分成果並不算過分。畢竟，如果日本企業是AI供應鏈的重要功臣，那麼員工至少也應該有機會買得起一輛普銳斯，而不只是看著股東享受這場AI盛宴帶來的財富增值。

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