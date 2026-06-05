美股收盤》道瓊漲874點！博通暴跌逾12％、台積電ADR漲近2％

週四美股漲跌互現。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗戰爭有望結束的進展提振了投資人情緒，週四美股道瓊工業指數上漲874.86點、1.73%，51561.93點創下收盤紀錄，標準普爾500指數上漲0.41%，而博通公司令人失望的業績引發晶片股拋售，那斯達克指數下跌0.09%，費城半導體指數下挫2.15%，台積電ADR上漲8.23美元、1.88%，收在444.92美元。

綜合外媒報導，晶片製造商博通營收未達預期，股價暴跌12.6%，並給AI熱潮蒙上一層陰影，引領上漲至新高的半導體股票普遍下跌。安謀跌幅超過4%，美光下跌近8%，AMD下跌3.56%，不過輝達上漲1.94%。

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美國眾議院週三通過了一項法案，該法案將阻止美國總統川普繼續對伊朗發動戰爭。此外，在美國斡旋下，以色列和黎巴嫩達成停火協議，這是伊朗同意和平協議的必要條件，這提振了市場對近期結束戰爭的樂觀情緒。但親伊朗的真主黨拒絕接受停火協議，並表示不會從黎巴嫩撤軍。

道瓊工業指數上漲874.86點或1.73%，報51561.93點。

那斯達克指數下跌23.02點或0.09%，報26830.96點。

S&P 500指數上漲30.63點0.41%，報7584.31點。

費城半導體指數下跌299.46點或2.15%，報13617.50點。

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