創業連敗5次快倒閉！工程師意外做出一款App 1年爽賺逾3千萬樂翻

Alex Ruber（左）與Parth Chopra一起創業。（圖翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕兩名工程師原本投入AI購物搜尋平台，卻因獲利模式不佳陷入虧損，接連轉型5次仍找不到出路。就在幾乎放棄創業之際，他們為了改善與親友逐漸疏離的關係，隨手打造一款每天回答一個問題的社交App。沒想到這個原本不被看好的小專案，竟意外獲得用戶青睞，短短一年創造逾100萬美元（約台幣3150萬）營收，成為創業翻身關鍵。

商業內幕報導，29歲的Alex Ruber原本是一名工程師，與共同創辦人Parth Chopra透過Y Combinator創辦人配對計畫認識。兩人因熱愛打造產品與創業而一拍即合，並在2024年共同推出一款AI二手商品搜尋平台，希望利用AI協助消費者在多個二手交易網站快速找到理想商品。

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這個點子獲得Y Combinator青睞並成功入選加速器計畫，但真正營運後，問題逐漸浮現。雖然用戶每天都會使用平台搜尋商品，但實際完成交易的人不多，而平台能從成交中獲得的佣金也相當有限。高昂的AI運算成本加上薄弱的獲利模式，使公司長期處於虧損狀態。

面對現實壓力，兩人不得不放下投入大量心血的產品，開始尋找新的方向。接下來三個月成了他們口中的「轉型地獄期」。他們幾乎每兩到三週就測試一個新點子，從心理諮商平台、自我成長日誌、交友軟體，到保險與紙業相關的企業服務都嘗試過。

為了加快驗證速度，他們要求自己在一到兩天內完成產品雛形，再透過親友、Reddit、X以及各種網路社群接觸真實用戶。他們只關心一個核心問題：使用者是否願意持續回來，甚至願意付費？只要答案是否定的，就立刻放棄重來。

然而，頻繁更換產業與市場也讓兩人身心俱疲。就在幾乎想放棄創業之際，他們決定暫時離開工作，好好檢討過去的失敗經驗。經過幾天沉澱後，他們發現自己其實更喜歡面向消費者的產品，而非企業市場。

同時，他們也注意到一個現象：創業讓人非常孤獨。親友經常關心近況，但得到的答案總是「還在工作」。於是兩人靈機一動，打造出一款名為Candle的社交App，希望幫助人們與重要的人建立更深層的連結。

Candle的概念十分簡單，每天提供一個問題，讓雙方分別回答，再藉此展開交流。起初他們並未抱持太高期待，甚至沒有設定任何營運指標。然而產品推出後，不僅改善了他們與親友之間的互動，也意外獲得極高留存率。

2025年3月，Candle正式上架App Store。短短五個月後，月營收已達14.4萬美元（約台幣453萬），一年內累積營收更突破100萬美元。目前團隊僅有4名全職員工，卻成功打造出快速成長的產品。

回顧這段歷程，Alex認為最大的錯誤不是失敗太多次，而是每次轉型都直接跳到完全不同的產業。他認為創業者應該堅守自己真正熱愛的問題領域，改變解決方案，而不是不斷更換賽道。因為唯有對問題保持熱情，才有機會撐過最艱難的時刻，找到真正屬於自己的成功模式。

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