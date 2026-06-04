欲赴中國金檢？金管會：要過「立院預算」與「中方態度」兩大關卡

檢查局副局長郭文龍表示，要前往中國進行金融檢查，必須取得對岸同意後，才可前往辦理實地檢查。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會是否有機會，前往赴中國實地金融檢查?對此，金管會檢查局官員表示，這涉及兩大關鍵及變數，包括：總預算還在立法院審查，如果遭到大幅刪減，沒有相關經費，自然就無法啟程；另外，即使立院預算審查通過，還必須根據兩岸金融MOU，取得中國的「國家金融監督管理總局」的同意，才能重啟金檢。換言之，還有許多關卡要通過。

回顧過去，金管會最後一次進入中國執行金檢，是在2019年，當時共檢查4家分行，之後遇到疫情及兩岸情勢緊張，加上立法院刪除相關預算，前後已經超過6年未到中國進行金融檢查。

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以去年為例，由於立院大幅刪除相關預算，金管會的檢查局人員最後只到香港，沒有經費能前往中國。

金管會檢查局副局長郭文龍表示，2026年度赴中國的金檢差旅費預算，目前正由立法院審查當中，程序上，若預算確定，金管會將向陸委會通報並取得核准；接著，還要根據2009年11月簽署的「兩岸銀行業監督管理合作瞭解備忘錄」（簡稱兩岸MOU）第14條規定，正式通知中國「國家金融監督管理總局」，在取得對岸同意後，才可前往辦理實地檢查。

據瞭解，雖然金管會已經六、七年沒有親赴中國進行實地查核，但金管會仍透過母行、第三方機構查核及海外監控機制掌握當地分行營運。

對此，郭文龍直言，從監理的角度來看，「我們當然能夠到現場」，實地進行檢查，因為，比較能全面性了解當地情況，尤其，還可以直接跟中方監理機構建立良好溝通，這對兩岸銀行業監理非常重要。

至於金檢的重點為何？金管會表示，我們會針對當前的經濟情勢、內部控制狀況、突發事件，並結合預算編列情況，以「風險考量」為核心來排定檢查的優先順序，會優先查核風險較高的機構，目前相關實質作業已在密鑼緊鼓規劃中。

除了中國，金管會是否規劃赴香港執行金融檢查呢？檢查局表示，從以前到現在，我們年年都會到香港金檢，今年也同樣有排入行程，整體來看，目前尚無暫緩的打算，也沒有受到香港當地治安或政治環境轉變的影響。

至於其他地區方面，根據金管會統計，2023至2025年，檢查局辦理的國銀海外分支機構金檢當中，家數由高至低依序為：「美國」最多有9家、「香港」居次、多達6家，「澳洲」、「菲律賓」、「柬埔寨」、「新加坡」、「越南」等都是2家；至於中國則是零。

金管會主秘尚光琪指出，今年雖然未編列赴中國、進行實地金融檢查的相關預算，但不影響整體監理強度，仍將透過風險導向監理機制，持續掌握金融機構曝險情形，並適時採取必要措施，確保金融體系穩定。

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