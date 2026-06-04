不想賣中國了？櫻桃價格雪崩一肚子氣 智利業者揚言對中出口砍30％

為了降低對中國的依賴，櫻桃櫻桃業界計畫將30%產量撤出中國，轉賣其他市場。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕智利櫻桃長期依賴中國市場，大約9成以上產量出口到中國，2025/26產季歷經價格暴跌慘劇，農民及出口商苦不堪言，智利櫻桃業喊出對中出口量撤出30%的改革目標，希望將4500萬箱櫻桃轉向其他國家銷售。這場危機不僅暴露單一市場風險，也揭開智利櫻桃產業轉型求生序幕。

《Cherry Times》4日報導，智利水果生產商聯盟（Fedefruta）理事長Jorge Valenzuela表示，在剛結束的櫻桃產季中，由於大量出口湧向中國市場，導致價格重挫，部分產區甚至出現嚴重虧損。面對這場危機，業界開始提出一項被稱為「櫻桃任務30%（Cherry Mission 30%）」的改革計畫，希望逐步降低對中國市場的依賴。

請繼續往下閱讀...

所謂「30%任務」，是指未來數年內將約4500萬箱原本銷往中國的智利櫻桃，轉移至其他市場。這並非要砍掉三成果園，而是透過品種更新、產區調整、市場開拓與行銷改革，重建產業競爭力。

業界認為，問題其實早在2018年便已浮現。當時中國市場需求旺盛，讓智利果農與出口商相信中國能無限吸收供應量，於是櫻桃種植面積快速擴張，甚至延伸至不適合栽種的地區。然而多年來缺乏警覺，最終導致大量櫻桃湧入中國市場，智利出口商彼此競爭殺價，反而削弱了產品價值。

更大的挑戰在於，中國消費者對智利櫻桃的印象已經改變。過去櫻桃被視為高端禮品與節慶奢侈品，如今卻逐漸失去稀缺性。加上中國經濟放緩、家庭平均人口僅約3人，智利出口的2.5公斤大包裝往往吃不完，導致水果腐壞，消費體驗不佳。

許多中國進口商因此在當地重新分裝，但過程中常造成冷鏈中斷與品質下降。消費者花高價購買櫻桃，卻發現回家後容易變質，自然降低再次購買意願。與此同時，其他水果與替代商品選擇增加，也進一步分食櫻桃需求。

電商銷售同樣成為隱憂。消費者透過手機下單時，期待收到與圖片相符的產品。一旦果品品質不如預期、包裝受損或新鮮度下降，對品牌的信任便會迅速流失。

因此，智利業界呼籲提高品質與效率，同時積極開拓中國以外市場，包括印度、巴西、美國與歐洲，降低單一市場風險。

業界也以鮮食葡萄產業為例指出，當年過度依賴單一市場，最終遭到秘魯競爭者超越。如今櫻桃產業正站在相似的十字路口。若不能及早調整出口結構與產品策略，市場終將以更殘酷的方式迫使產業退出中國市場。

對智利櫻桃而言，「30%任務」已不只是市場策略，而是一場攸關未來十年生存與競爭力的產業自救行動。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法