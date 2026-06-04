悶了3年終於一吐怨氣！晶片價格暴漲 南韓有望終止對中貿易逆差

由於記憶體晶片價格大漲，南韓今年有望終止對中國的貿易逆差。三星電子和SK海力士是全球2大記憶體晶片大廠。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於南韓許多產業的競爭力被中國追過，過去3年南韓被中國壓著打，年年出現貿易逆差。但南韓《BusinessKorea》報導，今年南韓極有可能對中國出現貿易順差，主要因為記憶體晶片價格飆漲，而半導體是南韓對中國出口的最大產品。

根據南韓產業通商資源部4日公布的數據，南韓5月對中國出口額達189億美元，較去年同期暴增80.9%。

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自去年11月開始反彈以來，南韓對中國出口已連續7個月成長。去年11月，南韓對中國總額達120億美元，年增6.6%，而今年3月至5月出口成長率均超過60%。

今年南韓極有可能終止對中國連續3年的貿易逆差，恢復為貿易順差。今年1月南韓對中國的貿易順差達3.5億美元，此後順差持續擴大，5月時達到37.9億美元。今年1至5月累計對中國貿易順差達99億美元。

南韓在2018年對中國的貿易順差創下556億美元的最高紀錄，但在2023年出現貿易逆差180億美元，為南韓與中國1992年建交以來首見。2024年貿易逆差達69億美元，去年則進一步擴大至112億美元，令外界擔憂貿易逆差的現象會一直持續下去。

今年南韓對中國極有可能恢復貿易順差，主要是因為記憶體晶片價格飆漲所致。今年5月，DDR-16GB記憶體晶片價格漲至37.5美元，較去年同期飆升682%；同一時間，NAND快閃記憶體價格更從2.92美元漲至26.5美元，漲幅高達807%。

由於南韓主導記憶體晶片市場，這類半導體占南韓對中國總出口的約60%，價格的波動因此對整體貿易平衡產生巨大影響。這個現象不侷限於中國，今年5月半導體占南韓總出口的42.3%。

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