以為老爸開賓士遺產很補 55歲上班族一翻存摺剩20萬當場崩潰了

外媒提醒，不要把父母的遺產視為退休規劃的一部分。（本報製圖）

〔財經頻道／綜合報導〕曾從事證券業、開賓士S-Class、退休後仍交遊廣闊的阿北，看似財力雄厚。沒想到過世後，55歲兒子一查存摺竟發現存款不到100萬日圓（約台幣20萬），當場腦筋一片空白，以為可以繼承一筆遺產翻身，但經歷這場震撼後，他下定決心靠自己準備退休金。

日媒《The Gold Online》報導，55歲的誠（化名）年薪約700萬日圓（約台幣140萬），與妻子及就讀大學的兒子同住。父親曾從事證券業，退休後仍交遊廣闊，經常與昔日部屬聚餐、打高爾夫球，在親友眼中一直是風光體面的成功人士。

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尤其父親55歲時購入一輛全新的賓士S-Class，還曾笑著對兒子說：「這台車保養得好可以開一輩子，以後就留給你。」因此，誠一直認為父親除了退休金外，應該也累積了不少股票和存款。

然而，80歲父親病逝後，誠辦完喪事，依照父親生前交代打開佛壇抽屜中的信封，準備確認遺產內容。當他翻開存摺最後一頁時，卻當場愣住了，腦筋一片空白，帳戶餘額竟然不到100萬日圓。

他不敢相信，以為是存摺未補登，急忙跑到銀行更新資料，但結果依然一樣。進一步向銀行查詢後，得到的答案更讓他絕望：父親在該銀行除了這個活期存款帳戶外，沒有其他存款、基金或投資商品。

原來，父親多年來維持賓士、應酬、聚會及各種社交開銷，早已花掉大部分資產。那些看似富裕的生活，其實並不代表擁有可觀財富。

誠事後感嘆，自己其實是把理想中的父親形象套用在現實上，才會產生落差。如今除了必須負擔老家整理費用，還得面對賓士後續的維護成本。經歷這場震撼後，他下定決心靠自己準備退休金，也希望未來能與孩子坦誠討論金錢與資產問題，避免同樣的遺憾再次發生。

報導指出，這起案例也提醒許多人，不要把父母的遺產視為退休規劃的一部分。表面的富裕生活未必等於實際財力，而親子之間若從未談論資產狀況，往往容易產生錯誤期待。

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