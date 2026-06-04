台灣首款AI合規驗證設備亮相！開機即評估、部署即合規

資策會AI院攜手東擎科技，共同打造臺灣首款「AI合規驗證設備」。（資策會提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著生成式AI加速從雲端走向邊緣裝置，企業在導入AI時，除了追求即時運算效能與部署效率，也面臨法規遵循、資安風險及資料隱私保護等挑戰。

為協助企業兼顧AI創新與治理需求，財團法人資訊工業策進會人工智慧研究院（資策會AI院）攜手東擎科技（ASRock Industrial），共同打造臺灣首款「AI合規驗證設備」，協助企業在邊緣端完成AI治理與合規驗證，打造安全、可信賴且可落地的邊緣AI應用環境，相關技術於COMPUTEX 2026展出。

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此次由資策會AI院與東擎科技共同研發的「AI合規驗證設備」，以AI BOX-A395迷你AI工作站為核心，搭載資策會AI院研發的ASTRA法規即程式（Regulatory-as-Code）引擎，能在不需上雲的情況下，於裝置端自動化執行AI及大型語言模型（LLM）之合規驗證。

該設備具備「開機即評估、部署即合規」的特色，同時也全面符合歐盟AI法案（EU AI Act）、OWASP LLM Top 10及美國NIST AI風險管理框架（AI RMF）等國際規範要求，特別適用於醫療、金融及精密製造等高度重視資安與法規遵循的產業場域。

資策會AI院院長戴偉峻表示，生成式AI快速發展，為工業物聯網帶來前所未有的智慧轉型契機，但法規遵循與資安風險也成為台灣產業接軌全球供應鏈時必須面對的課題。

此次透過與東擎科技合作，將ASTRA法規即程式引擎整合至高效能邊緣運算設備中，讓AI治理驗證能在裝置端自動執行，不僅有助於提升台灣硬體廠商軟硬整合能力，也能協助產業與國際AI治理及資安規範接軌。

除了設備展示外，現場也同步展出智慧工廠應用情境，包含利用本地端大型語言模型進行語音維修決策輔助，以及透過AI BOX-A395迷你AI工作站自動執行AI治理驗證。在模擬網路攻擊情境下，系統還能即時進行偵測、防禦與阻斷，展現邊緣AI於智慧製造、工業物聯網及資安防護領域的落地應用潛力。

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