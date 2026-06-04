清倉貨架成搖錢樹！他們靠「這招」竟能1年多賺105萬

英國一對年輕情侶靠轉售清倉品獲利。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕清倉貨架上的特價商品，竟能變成年收入百萬元的商機。英國一對年輕情侶靠著在藥妝店和超市尋找清倉特價商品，再轉售至電商平台，一年額外創造約2.5萬英鎊（約新台幣105萬元）的收入，他們將不起眼的清倉品變成穩定收入來源，引發外界關注。

外媒報導，現年24歲的Sam Bayliss與25歲的伴侶Beth Jones居住於英國曼徹斯特，兩人除了各自經營事業外，也共同投入商品轉售副業。他們經常前往連鎖藥妝店，以及其他零售通路的清倉貨架尋找折扣商品，再透過亞馬遜平台轉售獲利。

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Sam表示，他們販售的商品種類相當廣泛，從日用品到個人護理用品皆有，只要市場需求穩定且具備利潤空間，就會納入採購名單。

為了提高選品效率，兩人訂閱一款名為SellerAmp SAS的商品分析軟體。透過掃描商品條碼，系統能夠提供亞馬遜平台上的銷售量、需求趨勢及退貨率等數據，協助評估商品是否值得購入。

其中最成功的一筆交易之一，是他們在藥妝店清倉區發現38盒特價保險套。當時兩人透過軟體分析後，確認該商品在亞馬遜上具有穩定需求，因此一次購入整批庫存。完成商品標籤作業後，他們將商品送往亞馬遜物流中心，最終在一週內全數售出，獲利124.2英鎊（約新台幣5214元）。

Sam表示，這批保險套之所以出現在清倉區，主要是因為品牌正在更新包裝設計，而非商品品質問題。他說「商品有效期限仍然到2027年或2028年，距離過期還有很長時間。當時藥妝店都有大量庫存需要消化，原因是品牌更換了包裝和視覺設計。」

近年來，隨著電商市場持續擴張，類似的「零售套利」模式在英國與美國逐漸受到關注。從業者透過尋找實體商店的清倉商品或限時折扣商品，再利用不同平台間的價差獲取利潤，成為不少人經營副業或增加收入的新選擇。

不過，也有市場觀察人士指出，這類模式高度依賴商品選擇能力、市場需求判斷以及庫存管理技巧，並非所有商品都能順利轉售獲利。此外，平台費用、物流成本及市場競爭因素，也都可能影響最終收益。

儘管如此，Sam與Beth的案例仍展現出數位時代下的新型創業模式。透過數據分析工具與電商平台資源，原本不起眼的清倉商品，也有機會轉化為穩定的額外收入來源。

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