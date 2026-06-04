「含積量」ETF入列！這5種「超耐震」投資標的最適合放著賺

外媒點名，Vanguard Total International Stock ETF成分股有台積電及三星，適合長期投資。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕2026 年上半年的全球市場充斥著政治不確定性與通膨壓力，與其盲目預測短期走勢，聰明的長線投資人更該鎖定具備「抗震韌性」與「穩定成長」的標的。外媒建議適合長抱的投資標的，包括Vanguard S&P 500 ETF、Vanguard Total International Stock ETF及蘋果公司等。其中Vanguard Total International Stock ETF成分股有台積電及三星。

美國財經媒體《Kiplinger》報導，2026 年上半年的全球市場瀰漫各種不確定性，波動已成常態。歷史經驗告訴我們，真正的財富不是靠隨頭條新聞起舞賺來的，而是透過紀律化佈局高品質資產，讓時間放大複利。

請繼續往下閱讀...

與其盲目預測短期走勢，聰明的長線投資人更該鎖定具備「抗震韌性」與「穩定成長」的標的。以下精選 5 款涵蓋美股、全球市場、防禦性資產及實體商品的優質資產，助你優雅穿越市場風暴。

1. Vanguard S&P 500 ETF （VOO）：10年平均年總報酬率為15.6%，屬於穩健投資的核心，長線優勢除了 0.03% 的極低管理費外，可一鍵佈局美國 500 家頂尖企業。VOO 剔除了高風險的新創公司，專注於具備規模經濟的產業龍頭。當投資眼光拉長到幾年甚至幾十年，美股長線向上的趨勢，將輕易沒收短期的市場雜音。

2、Vanguard Total International Stock ETF（VXUS）：10年平均年總報酬率為9.8%。隨著美國與傳統盟友關係變動及中國經濟地位引發地緣政治洗牌，分散地理風險至關重要。VXUS 囊括美國以外約 8800 家企業，日本佔 15% 居首，台積電與三星亦為核心持股，是平衡單一國家風險的絕佳壓艙石。

3、Health Care Select Sector SPDR Fund：10年平均年總報酬率9.8%，屬於防禦型投資，其長線優勢是無論通膨再高、景氣再差，生病吃藥與看醫生的剛性需求都不會消失。加上全球人口高齡化帶來長期紅利，XLV 集中投資Eli Lilly、J&J等財務極度穩健的製藥與醫材巨頭，抗震與續航力兼具。

4、蘋果公司：10年平均年總報酬率為29.9%，蘋果坐擁逾 1300 億美元的現金與流動資產，其無敵的品牌忠誠度更構築了極高護城河。即便硬體換機週期拉長，其年營收突破千億美元的高毛利「服務業務」（iCloud, Apple Pay 等）仍能提供源源不絕的現金流，是極少數能對抗市場波動的終身資產。

5、iShares Gold Trust：10年平均年總報酬率為13.7%，在通膨與地緣衝突加劇的 2026 年，黃金再次成為重要的投資組合多元化工具。IAU 直接連結倫敦金庫的實體金條，免去投資人保管現貨的麻煩，是資產配置中不可或缺的防波堤。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法