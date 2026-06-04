外資轉匯出！新台幣盤中跌破31.5元 收31.46元

外資轉匯出，新台幣收31.46元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美伊衝突持續呈現「邊打邊談」態勢，市場避險情緒升溫，資金回流美元資產；加上台股連日創高後出現獲利了結賣壓，外資轉為賣超並匯出資金下，新台幣兌美元匯率盤中跌破31.5元關卡，最後收在31.46元、貶值2分，總成交量27.12億美元。

台股今日重挫781.7點，收在45677.46點，三大法人合計賣超931.57億元，其中外資轉為賣超，且賣超金額高達756.85億元。

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新台幣一早先是反應美元轉強，以31.46元、貶值2分開出，早盤一度短暫翻紅，但午後隨著外資擴大匯出，加上美元買盤增溫，新台幣貶幅擴大，最低觸及31.502元，尾盤在中央銀行維持雙向調節穩匯操作下，貶幅略為收斂，終場守住31.4元價位。

匯銀人士分析，外資今日雖然在集中市場賣超逾700億元，但匯出金額不到一半，投資人對於這波多頭漲勢是否結束能抱持觀望，只是美伊局勢反覆，避險需求支撐美元短期表現，非美貨幣普遍承壓，預料新台幣短線仍將在31.3元至31.7元區間內維持震盪整理。

主要亞幣今日同步走弱。根據央行統計，截至下午4時，美元指數上漲0.15%；韓元重貶1.26%，表現最弱；新加坡幣貶值0.23%、日圓貶值0.13%，人民幣與新台幣均貶0.06%。

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