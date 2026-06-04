安立璽榮旗下阿茲海默症新藥二期臨床試驗 期中數據報喜

安立璽榮今公布阿茲海默症新藥臨床二期期中分析數據。（安立璽榮提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃新藥研發公司安立璽榮（7871）今日宣布，其針對阿茲海默症開發中的新藥Enrupatinib（EI-1071），在第二期臨床試驗中，期中數據展現良好安全性與耐受性，並於腦部影像學與探索性指標中，呈現調控神經發炎（neuroinflammation）與改善疾病病程之潛力，支持其作為新世代疾病修飾治療（disease-modifying therapy）的開發方向。

安立璽榮表示，這次期中數據有四項重點：

1.展現良好安全性與耐受性: 截止目前，所有使用EI-1071之受試者均未觀察到與藥物相關之嚴重不良反應，整體安全性與耐受性表現良好，顯示EI-1071具備支持後續長期給藥開發之安全基礎。

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2.初步臨床數據顯示EI-1071具降低腦部神經發炎潛力:期中數據顯示，超過半數受試者於治療後，腦部神經發炎訊號較基線值下降，整體受試者平均值亦呈現正向治療反應。進一步以特定生物標誌物進行患者分群後，治療反應率提升至80%，且各腦區神經發炎訊號較基線值平均降低超過30%，顯示該生物標誌物有助於辨識較可能受益之患者族群。

3. 探索性觀察顯示部分受試者認知功能改善訊號:探索性認知功能評估結果顯示，部分神經發炎降低的受試者於認知功能評估量表中出現改善趨勢。此一初步觀察結果支持降低神經發炎可能有助於改善患者神經功能的推論，惟相關發現仍需在更大規模的臨床試驗中進一步驗證。

4.生物標誌物分析有助未來精準治療策略建立:此次試驗收集多項關鍵生物標誌物（biomarkers）數據，初步發現可能與治療反應相關之患者分層（patient stratification）訊號。此項發現支持未來結合生物標誌物進行精準醫療的發展方向，有望優化後續臨床試驗設計、提升受試者篩選效率，並提高整體開發成功率。

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