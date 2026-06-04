赴日刷JCB年增15％創新高 推新App強化持卡人溝通

國人赴日旅遊刷JCB年增15%創新高，總經理森田亮宣布，推出新App、開通台灣IG帳號，加強持卡人溝通。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕來自日本的信用卡組織「JCB」在台營運30多年，疫情後國人出現報復性旅遊熱潮，赴日旅遊人數年年創新高，刷卡消費金額及發卡量持續成長。近年JCB不斷加碼消費回饋，更鎖定台灣首推專為赴日旅客打造的旅遊應用 App「MyJapan+ by JCB」，JCB台灣總經理森田亮表示，JCB在3大國際組織中仍占極小的比例，希望藉此強化持卡人服務，增加與持卡人的互動溝通。

JCB目前在台與24家銀行聯手發卡，發卡張數達700萬卡，JCB台灣總經理森田亮指出，JCB在台發卡市占率13%、刷卡金額市佔率達8%，雖然佔比仍低，但近年均有明顯成長。特別是台灣旅客認知赴日旅遊就是要用JCB卡，使訪日台灣旅客在日本使用JCB卡的月均佔比達30%；2025年台灣發行JCB卡於日本的消費金額，較前一年成長15%，創下歷史新高。特別的是，若僅算海外發行的JCB會員在日本的消費，高達7成來自台灣JCB持卡人。

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JCB近年大動作鎖定赴日遊客給予高額回饋，例如今年推出日本境內實體店面累計刷卡消費滿10萬日圓，可享1萬日圓的事後現金回饋，等同最高10% 回饋，引發持卡人熱烈參與。森田亮透露，該活動計算今年JCB卡2至4月的日本消費金額，較去年同期大增30%。

此次JCB推出旅遊應用App「MyJapan+ by JCB」，主要並非刺激消費而是「溝通」。JCB台灣總經理森田亮分析，雖然JCB持續在台灣推出各項優惠，但調查顯示，持卡人對相關優惠的認知僅有2成，導致JCB推出的各項服務無法完全普及，因此希望透過建置專屬App及開通台灣IG帳號，加強與持卡人的互動溝通，讓持卡人了解優惠內容，進而多多使用。

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