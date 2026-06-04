00919最強「新兵」抱緊！投信狂敲凱基金逾21萬張 爆天量飆25年新高

00919最強「新兵」抱緊！投信狂敲凱基金逾21萬張，股價爆天量飆25年新高。（業者提供）

〔財經頻道／綜合報導〕台股在週三飆46459點新猷後，週四（4日）在晶圓雙雄領AI股下殺，指數收跌781點，摜破4萬6，由於正值00919換股期，投信續買超38.94億元，而前10大買超中，00919新兵佔了7檔，其中又以凱基金最狂，爆買21.59萬張，在00919力挺下，股價飆漲6.61%，收27.4元，創2001年來新高，成交量則爆出52.69萬張天量。

投信週四買超前10大中，只有台新新光金、華南金與長榮航3檔不是00919新兵，至於前10大個股依序為凱基金（2883）21萬5910張、台新新光金（2887）7萬1704張、華南金（2880）5萬923張、廣達（2382）3萬3871張、長榮航（2618）2萬8363張、遠東新（1402）2萬6664張、統一證（2855）1萬7276張、正新（2105）1萬5889張、和碩（4938）1萬4645張、興富發（2542）1萬106張。

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