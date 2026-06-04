群聯5月營收年增300％ 潘健成：未見到需求降溫跡象

群聯5月合併營收再創新高。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕NAND控制晶片暨NAND儲存解決方案整合服務廠群聯（8299）公布5月合併營收228.28億元，月增13%，年增300%，刷新歷史單月新高紀錄，累計1至5月合併營收達840.02億元，年增229%，同創歷史同期新高。

群聯執行長潘健成表示，AI產業已逐步從模型訓練（Training）邁向大規模AI 推論（Inference）與代理型AI（Agentic AI）應用落地階段，無論是企業AI、主權AI、AI 代理人、AI PC等邊緣AI裝置，都持續產生龐大且需長期保存的資料量。隨著AI推論應用快速普及，整體NAND儲存需求依然十分強勁，目前市場並未看到需求降溫跡象，而NAND供給端仍維持相對保守，使市場供需持續維持緊俏狀態。

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潘健成指出，伴隨AI生態系快速擴張，企業級SSD已從傳統儲存設備，演變為AI基礎架構的重要核心元件。從AI訓練、AI推論、RAG、Agentic AI 到超大規模資料中心與主權AI建設，都持續推升高容量、高效能及高耐久度企業級SSD需求。群聯近年積極布局Pascari企業級SSD產品線、AI

Data Platform、aiDAPTIV 解決方案及相關AI基礎架構，並成功掌握AI帶來的新一波成長機會，也使高附加價值AI相關產品對整體營收與獲利貢獻持續提升。

潘健成認為，在邊緣AI市場方面，群聯與英特爾合作推動的iGPU + aiDAPTIV平台技術已逐步獲得市場認同。透過將NAND Flash轉化為AI工作負載可使用的延伸記憶體資源，aiDAPTIV有效突破傳統DRAM容量限制，讓AI PC與邊緣裝置得以運行更大型的MoE模型與Agentic AI應用。目前已

有多家PC品牌與伺服器合作夥伴陸續推出搭載Intel平台與aiDAPTIV技術的相關產品。展望未來，群聯將持續深化與CPU/GPU與全球AI 生態系夥伴的合作，加速AI落地普及。

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