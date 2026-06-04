別踩00919大雷包！聯電遭投信爆砍逾15萬張最慘 這檔還有約15萬張排隊出清

別踩00919大雷包！聯電遭投信爆砍逾15萬張最慘，陽明還有約15萬張排隊出清。（業者提供）

〔財經頻道／綜合報導〕台股在週三飆46459點新猷後，週四（4日）在晶圓雙雄領AI股下殺，指數收跌781點，摜破4萬6，而投信雖然續買超38.94億元，然正值00919換股期，有8檔遭刪除股全進投信賣超前10大，而棄嬰中，除了聯電再遭倒貨逾15萬張最慘外，陽明緊跟在後，至少還有約15萬張排隊等著出脫。

聯電在00919持續拋售股票下，今股價持續下挫，股價一度回測122.5元，終場跌4.21%，收125元，若今投信賣超15.62萬張皆為00919砍出，根據資料顯示，至少還有逾28萬張等著出清，而第2大苦主則是陽明，今投信賣超2.89萬張，股價跌0.93%，收53.2元，從資料來看，00919至少還有約15萬張尚未出脫，法人提醒投資人在出清完畢前，先別急著買。

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至於投信週四前10大賣超中，只有富邦金與國泰金不是00919此次刪除股。

而前10大賣超依序為，聯電（2303）15萬6280張、陽明（2609）2萬8976張、富邦金（2881）2萬712張、國泰金（2882）1萬9920張、群益證（6005）1萬234張、大成鋼（2027）8937張、文曄（3036）6854張、大聯大（3702）5522張、瑞儀（6176）5388張、長華*（8070）5036張。

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