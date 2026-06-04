薪酬暴增！魏哲家自嘲還沒拿到就繳稅繳得頭昏腦脹

台積電董事長魏哲家。（記者羅沛德攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電部分員工在網路不滿分紅比例被調降，台積電董事長暨總裁魏哲家薪酬卻暴增，魏哲家今在股東會後與媒體對談，強調他的薪酬不是自己提的，而是董事會薪酬委員會提的，比較國際水準與台積電規模之後而定，因董事會希望他留任久一點，給他較高的獎勵金，且三年全加一起。他也自嘲，他看得到還沒有拿到，就繳稅繳得頭昏腦脹。

台積電員工分紅傳出由獲利的12%降為10%，公司強調，考績若相同，分紅金額會比去年高，約高於去年的三成；但魏哲家去年度薪酬總金額達新台幣24.22億元，較前一年增加約1.56 倍，居全台上市櫃公司之冠。

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對於南韓記憶體大廠對員工祭出高分紅一事，魏哲家表示，如果把DRAM公司把近五年營運攤開看，虧四年、賺一年，能拿得到甚麼獎金呢？台積電則是每一年一直增加，近三年員工分紅連續達30%，這就是他所講的永續經營。

魏哲家指出，他希望所有的台灣民眾都能共同享受台積電經營成果，估計台股股民有5、6百萬人，台積電股東就佔了一半，目前台積電90%員工也是股東。

對於員工分紅，魏哲家說「這一次有一點點小誤會」，台積電營運表現很好，分紅也很好，「但不是應該都要拿到」，這要跟社會配合、也要跟所有的同業比較。他強調，台積電對員工的照顧不遺餘力，因為工作都是他們在做，這次改變是基於台積電規模變大了，社會責任的負擔也要加大，他舉例台積電市值已佔台灣的40%比重，包括公司與個人繳稅也都很高。

談到台積電使用社會資源，魏哲家說明，台積電並非使用大部分的水電，他舉例用電約占10%，所繳的電費卻是台灣最高的公司，超過台電的成本，以回饋社會，台積電不是抱怨，反而引以為榮。他期望所有的員工、股東與社會都能接受，尤其台積電發展至今，社會責任加大是必要做的，如果20年前，他就不敢講這大話，隨著台積電生意越來越好，就要加重對社會的貢獻。

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